Побоїще в Лондоні. Фанати Рапіда і Вест Гема ледь не зірвали матч Ліги Європи

Повернення уболівальників на трибуни додало клопоту правоохоронним органам

На матчі Ліги Європи Вест Хем - Рапід фанати влаштували безлади / Фото: Reuters

Під час матчу Ліги Європи між лондонським Вест Гемом і віденським Рапідом (2:0) сталося зіткнення фанатів обох команд.

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На 28-й хвилині матчу півзахисник господарів Деклан Райс відкрив рахунок у матчі. Цей гол викликав агресію з боку уболівальників австрійського клубу, які пішли на штурм фанатського сектору "молотобійців".

В хід пішло все, що було під руками: пляшки, крісла і навіть великий кулер для води.

Стюардам і поліцейським вдалося погасити агресію фанатів, тим самим уникнувши найгіршого варіанту розвитку ситуації.

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За повідомленнями англійських видань, в ході заворушень були заарештовані два вболівальника за напад на офіцера поліції, а ще один був затриманий за носіння зброї.

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Додамо, що у складі "Вест Хема" в матчі взяв участь Андрій Ярмоленко. Український вінгер відіграв 76-хвилин поєдинку і взяв участь у гольовий комбінації, яка призвела до голу Райса.

Після двох турів групового раунду Ліги Європи Вест Хем очолює групу Н.