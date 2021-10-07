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Депутата побили після матчу Динамо – Шахтар

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
7 жовтня, 14:13
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Дісталося депутату Київської міськради від ОПЗЖ Михайлу Наконечному, який уболівав за "гірників"
Михайло Наконечний
Михайло Наконечний / Фото: Facebook

Після матчу 10-го туру Прем'єр-ліги Динамо – Шахтар 0 0, що відбувся 3 жовтня, на НСК "Олімпійський" побили депутата Київської міськради від ОПЗЖ Михайла Наконечного.

Його били двоє людей, удари завдавали переважно по голові, а потім втекли, повідомляє Страна.

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Читайте також: Буде суд! Щодо фанатів Динамо порушили кримінальну справу за кров на "Олімпійському"

Наконечного відправили на медичний огляд для фіксування побоїв.

Поліція почала розслідування кримінального провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб. Покарання – до 4 років в'язниці. Зараз вивчаються відеозаписи, щоб визначити, хто брав участь у бійці.

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Відзначимо, що 38-річний депутат Михайло Наконечний є секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань цифрової трансформації і адміністративних послуг, членом комісії міськради з проведення оцінки корупційних ризиків.

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Перед матчем він опублікував у Facebook фото в масці з емблемою Шахтаря і з шарфом "гірників", підписавши його: "Шахтар – чемпіон!!!"

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