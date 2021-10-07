Депутата побили після матчу Динамо – Шахтар

Дісталося депутату Київської міськради від ОПЗЖ Михайлу Наконечному, який уболівав за "гірників"

Михайло Наконечний / Фото: Facebook

Після матчу 10-го туру Прем'єр-ліги Динамо – Шахтар 0 0, що відбувся 3 жовтня, на НСК "Олімпійський" побили депутата Київської міськради від ОПЗЖ Михайла Наконечного.

Його били двоє людей, удари завдавали переважно по голові, а потім втекли, повідомляє Страна.

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Наконечного відправили на медичний огляд для фіксування побоїв.

Поліція почала розслідування кримінального провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб. Покарання – до 4 років в'язниці. Зараз вивчаються відеозаписи, щоб визначити, хто брав участь у бійці.

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Відзначимо, що 38-річний депутат Михайло Наконечний є секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань цифрової трансформації і адміністративних послуг, членом комісії міськради з проведення оцінки корупційних ризиків.

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Перед матчем він опублікував у Facebook фото в масці з емблемою Шахтаря і з шарфом "гірників", підписавши його: "Шахтар – чемпіон!!!"