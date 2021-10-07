Квитка буде недостатньо! На вирішальний матч збірної України пустять не всіх уболівальників

На "Арену Львів" 12 жовтня на матч Україна – Боснія і Герцеговина допустять тільки уболівальників, у яких є негативний ПЛР-тест на COVID-19 не більше ніж за 72 години до гри.
Або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 не більше ніж за 72 години до початку заходу або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.
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Про ці вимоги Львівської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій йдеться на сторінці "Арени-Львів" в Facebook.
При цьому, як кажуть на "Арені Львів", біля стадіону будуть розташовані амбулаторії, де кожен зможе здати експрес-тест.
Також при вході на арену уболівальників чекає температурний скринінг.
Львівський стадіон, нагадаємо, дозволено заповнити на дві третини місткості.
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Як ми писали раніше, запровадження червоної зони у Львові відкладено заради збірної України. Цей статус місто отримає відразу після гри Україна – Боснія і Герцеговина (12 жовтня).
9 жовтня збірна України зіграє на виїзді з Фінляндією.