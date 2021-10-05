Дикість українського футболу. Фанати смажили сосиски на трибунах легендарного стадіону

Вболівальники львівських Карпат влаштували пікнік на стадіоні "Україна" під час матчу чемпіонату Другої ліги

Пікнік під час футбольного матчу

У матчі 11 туру Другої ліги зустрілися команди, які ведуть боротьбу за підвищення у класі. У Львові Карпати приймали столичний Лівий берег.

Читайте також: Собака стала героєм матчу чемпіонату України: курйозне відео

Реклама

Господарі поля здобули перемогу – 2:0 і вийшли на друге місце в групі. У Карпат – 24 очка, у Лівого берега – 27.

Але не тільки цим привернув до себе увагу матч. А дикою поведінкою фанатів. Вони сплутали легендарний стадіон "Україна" з майданчиком для барбекю.

Прямо на трибунах уболівальники смажили сосиски і пили пиво. Цікаво, куди дивилася охорона, коли вони тягли на стадіон мангал.

Реклама

Out of context Ukrainian Football pic.twitter.com/BBtOeiu66d - Yaroslav Marianko (@YMarianko) October 4, 2021

Нагадаємо, що дикість на українських матчах зашкалює. Не так давно матч 8-го туру УПЛ між Динамо і Олександрією запам'ятався кривавим побоїщем на трибунах Олімпійського.