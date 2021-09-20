Буде суд! На фанатів Динамо завели кримінальну справу за кров на "Олімпійському"

Безчинства вболівальників під час матчу чемпіонату України між Динамо і Олександрією не зійдуть їм з рук. Зачинщикам бійки загрожує до чотирьох років в'язниці