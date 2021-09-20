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Буде суд! На фанатів Динамо завели кримінальну справу за кров на "Олімпійському"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 вересня, 20:06
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Безчинства вболівальників під час матчу чемпіонату України між Динамо і Олександрією не зійдуть їм з рук. Зачинщикам бійки загрожує до чотирьох років в'язниці
Ультрас Динамо побили звичайних вболівальників
Ультрас Динамо побили звичайних вболівальників / Фото: AFP

Кривава бійка на матчі Динамо – Олександрія отримала логічне продовження – за справу взялася поліція.

Читайте також: Позбавлення волі до чотирьох років: заяву Динамо по беззаконню ультрас

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Відео бійки:

Як повідомляється на сайті національної поліції, із заявами про тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості звернулися чотири людини.

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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

"Динамо чітко зазначає свою непохитну позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів насильства на стадіоні і невідворотності покарання порушників Закону.

Зі свого боку ми гарантуємо всебічне сприяння органам слідства при розслідуванні кримінального провадження", – виступило раніше з заявою Динамо.

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