Динамо – Шахтар: огляд матчу українських грандів

Центральний поєдинок десятого туру Прем'єр-ліги України на НСК "Олімпійський" завершився без голів – 0:0. Дивіться найяскравіші моменти протистояння
Динамо - Шахтар - 0:0 / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
На відміну від суперкубкового матчу Динамо і Шахтаря десятиденної давнини, що завершився з рахунком 3:0 на користь "гірників", сьогоднішній поєдинок цих команд у чемпіонаті України голами не порадував. Динамо і Шахтар розійшлися миром – 0:0.
ОГЛЯД МАТЧУ
Динамо – Шахтар – 0:0
3 жовтня. НСК "Олімпійський". 28 000 глядачів
Динамо: Бущан – Кендзьора (Тимчик, 86), Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський (Гармаш, 85), Де Пена – Вітіньо
Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко – Майкон, Степаненко (Маркос Антоніо, 66) – Марлос (Тете, 66), Алан Патрік, Соломон (Сікан, 66) – Педріньо
Попередження: Шапаренко, Вітіньо – Марлон, Кривцов, Сікан, Тете
Після цієї нічиєї Динамо продовжує випереджати Шахтар на три очки. Попереду в чемпіонаті України – 20 турів.
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Відзначимо, що напередодні в матчі юнацьких складів U19 Шахтар обіграв Динамо 2:0. При цьому коментатор Динамо помилково зрадів голу Шахтаря.