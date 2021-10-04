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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Ми більше не їмо собак! Відомий футболіст просить фанатів перестати співати про нього пісню

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
4 жовтня, 09:21
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Знаменитий колишній футболіст Манчестер Юнайтед і збірної Південної Кореї Пак Чі Сон звернувся до фанатів англійського клубу з проханням перестати співати пісню, присвячену йому
Пак Чи Сон просить фанатів перестати співати про нього пісню
Пак Чи Сон просить фанатів перестати співати про нього пісню / Фото: Getty Images

Під час виступу за МЮ Пак Чі Сон став улюбленцем місцевих уболівальників за свою самовіддачу на полі. За прихильність до клубу фанати навіть присвятили йому пісню і співають її досі, хоча кореєць покинув команду ще в 2012 році.

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Проте, сам футболіст не дуже задоволений текстом пісні. Справа в тому, що в ній використовується жарт про поїдання корейцями собак. Пак Чі Сон вважає ці слова образливими для нього і його співвітчизників.

"Я знаю, що фанати Юнайтед не збиралися ображати мене цією піснею, але все ж я повинен попросити фанатів припинити вживання цього слова (собаче м'ясо), яке в наші дні зазвичай є расовою образою корейського народу", – сказав футболіст сайту МЮ.

Пак Чі Сон під час кар'єри в МЮ. Фото: Reuters

Пак пишається тим, що фанати створили пісню в його честь, але це змішано з дискомфортом через текст пісні. Він не хоче, щоб цьому піддавалися молоді корейські гравці. Раніше ми писали, що зірка Манчестер Юнайтед потроллив фаната Вест Гема.

"У Кореї все сильно змінилося. Це правда, що історично ми їли собаче м'ясо, але в наші дні, особливо молодому поколінню, воно дійсно не подобається. Змінилася культура", – додав кореєць.

Пак Чі Сон є найуспішнішим азіатським футболістом в історії, вигравши чотири титули в Прем'єр-лізі, а також Лігу чемпіонів і Клубний чемпіонат світу.

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