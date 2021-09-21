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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Зірка Манчестер Юнайтед потролив фаната Вест Гема: почуття гумору у Погба в порядку

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 вересня, 13:39
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Спілкування з уболівальниками команди суперників це завжди малоприємне задоволення. Але гравець Манчестер Юнайтед знайшов спосіб створити гарний настрій
Поль Погба
Поль Погба / Фото: Reuters

Тролінг "десятого рівня" в спілкуванні з фанатами Вест Гема продемонстрував французький півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба.

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Відразу після закінчення матчу, в якому "дияволи" перемогли "молотобійців" 2:1, в підтрибунному приміщенні незадоволені вболівальники Вест Гема стали викрикувати образи на адресу футболістів Манчестер Юнайтед.

У момент, коли повз них проходив Поль Погба, один з фанатів вигукнув йому: "закрий свого нікчемного рота". Після чого француз зупинився перед фанатом, почав посміхатися і спеціально розкрив рота.

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Щоб не розігрівати конфлікт далі, помічник головного тренера МЮ Майкл Каррік повів Погба від гріха подалі в роздягальню. Цікаво, що сам Каррік є вихованцем Вест Гема.

Нагадаємо, що в поєдинку Вест Гем – Манчестер Юнайтед (1:2), господарі могли врятуватися від поразки. На останніх хвилинах матчу українець Андрій Ярмоленко заробив пенальті, але Марк Нобл не реалізував одинадцятиметровий.

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Ярмоленко проти Роналду
Ярмоленко проти Роналду / Фото: Reuters

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