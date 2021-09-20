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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Роналду три роки дурила аферистка – вкрала велику суму грошей, а він і не помітив

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 вересня, 20:38
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Нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду став жертвою шахрайки, якій сам же довірив свої кредитні картки. Збитки досягли шестизначної суми
Кріштіану Роналду постраждав через свою довірчивість
Кріштіану Роналду постраждав через свою довірчивість / Фото: REUTERS

Ще під час першого періоду перебування Роналду в МЮ португалець співпрацював з туристичним агентством і довірив їм свої кредитки.

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Скориставшись довірливістю молодого футболіста, тревел-агент компанії з лютого 2007 по липень 2010 року забронювала понад 200 поїздок, яких футболіст насправді не скоював, пише sports.ru, посилаючись на Jornal de Notícias.

/ Фото: REUTERS

Загальний збиток склав 288 тисяч євро. Втім, наголошується, що сам Роналду не знав про втрату грошей. У той час португалець заробляв 7 мільйонів євро за сезон!

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Шахрайка вже була засуджена судом Порту до чотирьох з половиною років позбавлення волі умовно в 2017 році. Вона повинна компенсувати шкоду своєму колишньому роботодавцеві щомісячними виплатами.

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