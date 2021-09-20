Роналду три роки дурила аферистка – вкрала велику суму грошей, а він і не помітив

Нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду став жертвою шахрайки, якій сам же довірив свої кредитні картки. Збитки досягли шестизначної суми

Кріштіану Роналду постраждав через свою довірчивість / Фото: REUTERS

Ще під час першого періоду перебування Роналду в МЮ португалець співпрацював з туристичним агентством і довірив їм свої кредитки.

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Скориставшись довірливістю молодого футболіста, тревел-агент компанії з лютого 2007 по липень 2010 року забронювала понад 200 поїздок, яких футболіст насправді не скоював, пише sports.ru, посилаючись на Jornal de Notícias.

/ Фото: REUTERS

Загальний збиток склав 288 тисяч євро. Втім, наголошується, що сам Роналду не знав про втрату грошей. У той час португалець заробляв 7 мільйонів євро за сезон!

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Шахрайка вже була засуджена судом Порту до чотирьох з половиною років позбавлення волі умовно в 2017 році. Вона повинна компенсувати шкоду своєму колишньому роботодавцеві щомісячними виплатами.

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