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Роналду три года обманывала аферистка – увела крупную сумму денег, а он и не заметил

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
20 сентября, 20:38
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Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду стал жертвой мошенницы, которой сам же доверил свои кредитные карточки. Ущерб достиг шестизначной суммы
Криштиану Роналду пострадал из-за своей доверчивости
Криштиану Роналду пострадал из-за своей доверчивости / Фото: REUTERS

Еще во время первого периода пребывания Роналду в МЮ португалец сотрудничал с туристическим агентством и доверил им свои кредитки.

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Воспользовавшись доверчивостью молодого футболиста, трэвел-агент компании с февраля 2007 по июль 2010 года забронировала более 200 поездок, которых футболист на самом деле не совершал, пишет sports.ru, ссылаясь на Jornal de Notícias.

Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

Общий ущерб составил 288 тысяч евро. Впрочем, отмечается, что сам Роналду не знал о потере денег. В то время португалец зарабатывал 7 миллионов евро за сезон!

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Мошенница уже была приговорена судом Порту к четырем с половиной годам лишения свободы условно в 2017 году. Она должна компенсировать ущерб своему бывшему работодателю ежемесячными выплатами.

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