Роналду три года обманывала аферистка – увела крупную сумму денег, а он и не заметил

Еще во время первого периода пребывания Роналду в МЮ португалец сотрудничал с туристическим агентством и доверил им свои кредитки.
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Воспользовавшись доверчивостью молодого футболиста, трэвел-агент компании с февраля 2007 по июль 2010 года забронировала более 200 поездок, которых футболист на самом деле не совершал, пишет sports.ru, ссылаясь на Jornal de Notícias.
Общий ущерб составил 288 тысяч евро. Впрочем, отмечается, что сам Роналду не знал о потере денег. В то время португалец зарабатывал 7 миллионов евро за сезон!
Мошенница уже была приговорена судом Порту к четырем с половиной годам лишения свободы условно в 2017 году. Она должна компенсировать ущерб своему бывшему работодателю ежемесячными выплатами.
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