Увез овец подальше от Роналду: уморительное видео экс-игрока сборной Франции

Такого решения проблем португальца не ожидал никто. Хорошее чувство юмора Патриса Эвра развеселило его подписчиков в Instagram

Патрис Эвра решил проблему Роналду / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-защитник Манчестер Юнайтеда Патрис Эвра с юмором отреагировал на новость о том, Криштиану Роналду решил покинуть дорогущий особняк из-за овец. Француз разместил забавное видео в своем Instagram, в котором подколол своего бывшего одноклубника.

На видео Эвра увозит в лодке овец, которые своим блеянием мешали отдыхать семье звездного португальца.

"Не волнуйся, брат Криштиану, я отвезу своих овец подальше от твоего дома", – подписал ролик в Instagram Патрис.

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Шутка пришлась по душе звездам мирового футбола Робби Кину и Патрику Клюйверту, которые отметились в комментариях под постом.

Как отреагировал на забавное видео сам Криштиану пока неизвестно.

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Добавим, что пресс-служба Роналду полностью опровергла версию журналистов, о том якобы семья португальца покинула свой дорогущий особняк из-за надоедливых животных.

"История полностью сфабрикована. Мы не комментируем никакие личные вопросы", – говорится в заявлении пресс-службы Криштиану.

Напомним, что в матче Лиги чемпионов против Янг Бойз Криштиану повторил рекорд Икера Касильяса. Португалец провел свой 177-й матч в самом престижном еврокубке.