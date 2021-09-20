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А вдруг поможет: Роналду записал обращение к футболисту в коме

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
20 сентября, 18:22
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Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду обратился к футболисту Дэнни Ходжсону, который находится в коме. Футболист пострадал в результате нападения в Австралии
Криштиану Роналду записал обращение к игроку в коме
Криштиану Роналду записал обращение к игроку в коме / Фото: REUTERS

Английский нападающий Дэнни Ходжсон выступает за австралийский ЭКУ Джоондалуп. В начале сентября игрок был избит на железнодорожном вокзале города Перт – 15-летний парень нанес ему удар кулаком по затылку.

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"Привет, Дэнни. Я услышал о твоей истории. Надеюсь, ты быстро поправишься. Я приглашаю тебя на одну из наших игр в Манчестер.

Поправляйся скорее, мой друг", – сказал Роналду в видеообращении в программе 10 News Perth.

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В результате удара у Ходжсона диагностировали перелом черепа, а на следующий день произошло кровоизлияние в мозг, поэтому врачи ввели футболиста в искусственную кому, пишет gol.ru.

Ране мы писали, что девушка вышла из девятимесячной комы после видеообращения легендарного футболиста. Сердцебиение футболистки участилось, когда она впервые услышала его голос.

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