Девушка вышла из девятимесячной комы после видеообращения легендарного футболиста

В декабре прошлого года 19-летняя футболистка Илениа Матилли попала в ужасную автомобильную аварию. Авто врезалось в дерево, когда она вместе с друзьями возвращалась домой после вечеринки. Подруга Илении, которая управляла автомобилем, скончалась мгновенно, а сама девушка получила серьезную травму головы и срочно была доставлена на вертолете в госпиталь в Риме, где впала в кому на девять месяцев.

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Несмотря на то, что девушка играла за "Лацио", она была фанаткой "Ромы", поэтому ежедневно родители включали в ее палате гимн "волков". Однако настоящее чудо произошло, когда друг лечащего врача через благотворительные организации вышел на легенду "Ромы" Франческо Тотти и попросил его записать видеообращение к девушке, а тот не отказал.

"Илениа, не сдавайся, ты сделаешь это, мы все с тобой", – обратился Франческо на видео.

По сообщениям la Repubblica, когда она впервые услышала это сообщение, ее сердцебиение участилось. После этого родители заставляли ее слушать его каждый день, пока она полностью не очнулась.

"Ваш фантастический голос в сочетании со страстью, любовью, которую Илениа всегда испытывала к "Роме", способствовали ее пробуждению, возвращению ее улыбки, такой заразительной, что вы не можете обойтись без нее. Ее глаза полны света и радости", – благодарят легенду футбола родители Илении.

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Семья хочет встретиться с Тотти лично, чтобы выразить свою благодарность. Илениа находится на ранних этапах пути к выздоровлению, который будет долгим, но она желает обнять своего кумира. Ожидается, что встреча звезды футбола и Илении состоится, когда позволят меры, связанные с COVID-19.

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