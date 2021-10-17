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Шок! Трибуна стадиона обвалилась с сотнями ликуючих фанатов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
17 октября, 20:44
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Матч чемпионата Нидерландов между командами НЕК Неймеген и Витесс, лишь по счастливому стечению обстоятельств, не завершился трагедией
Неймеген - Витесс. Обвал трибуны
Неймеген - Витесс. Обвал трибуны / Фото: Getty Images

По завершении матча НЕК Неймеген – Витесс (0:1), проходившего в нидерландском городе Неймеген на 13-тысячном стадионе "Де Гофферт", обвалилась трибуна с болельщиками гостевой команды.

После финального свистка футболисты Витесса подбежали к гостевой трибуне, чтобы отпраздновать со своей торсидой победу. Сотни фанатов Витесса стали активно прыгать, и под их массой трибуна рухнула.

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К счастью, обошлось без жертв. Более того, даже на провалившейся трибуне болельщики команды из Арнема продолжили праздновать.

А ведь все могло закончиться печально.

Это понимает и мэр Неймегена Хуберт Брюльс.

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"Я шокирован случившимся, – цитирует Брюльса De Telegraaf. – К счастью, насколько известно, никто не пострадал. Я требую скорейшего расследования того, почему это случилось".

Отметим, что стадион "Де Гофферт" был открыт 8 июля 1939 года, в конце прошлого века был реконструирован.

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