Побоище в Лондоне. Фанаты Рапида и Вест Хема едва не сорвали матч Лиги Европы

Возврат болельщиков на трибуны прибавил хлопот правоохранительным органам

На матче Лиги Европы Вест Хэм - Рапид фанаты устроили беспорядки / Фото: Reuters

Во время матча Лиги Европы между лондонским Вест Хэмом и венским Рапидом (2:0) произошло столкновение фанатов обеих команд.

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На 28-й минуте матча полузащитник хозяев Деклан Райс открыл счет в матче. Этот гол вызвал агрессию со стороны болельщиков австрийского клуба, которые пошли на штурм фанатского сектора "молотобойцев".

В ход пошло все, что было под руками: бутылки, кресла и даже большой кулер для воды.

Стюардам и полицейским удалось погасить агрессию фанатов, тем самым избежав худшего варианта развития ситуации.

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По сообщениям английских изданий, в ходе беспорядков были арестованы два болельщика за нападение на офицера полиции, а еще один был задержан за ношение оружия.

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Добавим, что в составе "Вест Хэма" в матче принял участие Андрей Ярмоленко. Украинский вингер отыграл 76-минут поединка и принял участие в голевой комбинации, которая привела к голу Райса.

После двух туров группового раунда Лиги Европы Вест Хэм возглавляет группу Н.