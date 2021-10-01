30 сентября 19:45
Заря 0
Рома 3
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 👑 Мисс Украина-2021 - фото
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Побоище в Лондоне. Фанаты Рапида и Вест Хема едва не сорвали матч Лиги Европы

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
1 октября, 15:25
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Возврат болельщиков на трибуны прибавил хлопот правоохранительным органам
На матче Лиги Европы Вест Хэм - Рапид фанаты устроили беспорядки
На матче Лиги Европы Вест Хэм - Рапид фанаты устроили беспорядки / Фото: Reuters

Во время матча Лиги Европы между лондонским Вест Хэмом и венским Рапидом (2:0) произошло столкновение фанатов обеих команд.

Читайте также: Беспредел на Олимпийском. Ультрас били стадом, не разбирая никого

Реклама

На 28-й минуте матча полузащитник хозяев Деклан Райс открыл счет в матче. Этот гол вызвал агрессию со стороны болельщиков австрийского клуба, которые пошли на штурм фанатского сектора "молотобойцев".

В ход пошло все, что было под руками: бутылки, кресла и даже большой кулер для воды.

Стюардам и полицейским удалось погасить агрессию фанатов, тем самым избежав худшего варианта развития ситуации.

Реклама

По сообщениям английских изданий, в ходе беспорядков были арестованы два болельщика за нападение на офицера полиции, а еще один был задержан за ношение оружия.

Реклама

Добавим, что в составе "Вест Хэма" в матче принял участие Андрей Ярмоленко. Украинский вингер отыграл 76-минут поединка и принял участие в голевой комбинации, которая привела к голу Райса.

После двух туров группового раунда Лиги Европы Вест Хэм возглавляет группу Н.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Динамо

3 окт

19:30

Шахтер

2.80

3.50

2.45
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
16
Мариуполь
9
12:23
4
Показать больше
Пятница, 1 октября
19:30
Смотри на:
Суббота, 2 октября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять