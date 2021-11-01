Куля пройшла поряд із серцем. Аргентинського тренера підстрелили під час матчу

Інцидент стався під час недільного матчу команд Hurricane Las Heras та Ferro Carril Oeste. За вісім хвилин до кінця зустрічі пролунали постріли на трибунах уболівальників господарів поля.
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На той час команда Hurricane Las Heras вигравала з рахунком 3:1.
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Одразу після пострілів глядачі на трибунах, серед яких були жінки та діти, почали ховатися за бетонними конструкціями стадіону.
Familias atrincheradas en un partit de fútbol en Mendoza. Sin paraules pic.twitter.com/2RFKV88QMf- Fede Acosta (@fedeacosta23) October 31, 2021
Одна з куль потрапила в плече тренера команди гостей Маурісіо Ромеро. На фрагменті відео видно, як він хапається за поранене плече.
На щастя, поранення не виявилося надто серйозним, тому життю та здоров'ю тренера нічого не загрожує.
October 31, 2021
Зазначимо, що поєдинок так не було дограно до кінця.
Раніше ми повідомляли, як фанати Ланса мало не зірвали матч чемпіонату Франції. Лише за допомогою поліції поєдинок удалося продовжити.
Також ми повідомляли, як в результаті стрілянини на футбольному матчі в Алабамі було поранено чотирьох людей.
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