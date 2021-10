Выстрелы остановили матч: четверо раненных на футбольном поединке в Америке

В результате стрельбы на футбольном матче между командами средних школ штата Алабама в пятницу вечером были ранены четыре человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает The Washington Post.

Читайте также: Ради этого нужно ходить на стадион! Смотрите, как фанаты спасли кота, сорвавшегося с трибун

Стрельба произошла на стадионе Ladd-Peebles в городе Мобил во время поединка между школами Вигора и Уильямсона. По сообщению полиции, было произведено от пяти до семи выстрелов на выходе из стадиона.

WATCH: This is the moment on the MCPSS game broadcast between Williamson and Vigor when shots rang out in the concourse at Ladd-Peebles Stadium. The PA announcer is heard telling fans to "cover themselves" as people run onto the field and throughout the stadium. pic.twitter.com/SxS1hHEdOJ