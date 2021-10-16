Выстрелы остановили матч: четверо раненных на футбольном поединке в Америке

Во время матча по американскому футболу между школьными командами Вигора и Уильямсона пострадало несколько людей

В результате стрельбы на футбольном матче в Алабаме было ранено четыре человека / Фото: The Washington Post

В результате стрельбы на футбольном матче между командами средних школ штата Алабама в пятницу вечером были ранены четыре человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает The Washington Post.

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Стрельба произошла на стадионе Ladd-Peebles в городе Мобил во время поединка между школами Вигора и Уильямсона. По сообщению полиции, было произведено от пяти до семи выстрелов на выходе из стадиона.

WATCH: This is the moment on the MCPSS game broadcast between Williamson and Vigor when shots rang out in the concourse at Ladd-Peebles Stadium. The PA announcer is heard telling fans to "cover themselves" as people run onto the field and throughout the stadium. pic.twitter.com/SxS1hHEdOJ — Simone Eli (@SimoneEli_TV) October 16, 2021

По данным полиции, пострадали по меньшей мере четыре человека – трое мужчин и одна женщина были госпитализированы, и двое из четырех были несовершеннолетними. Состояние одного из пострадавших критическое.

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The field has cleared shots fired in the stands at the Vigor vs Williamson game. pic.twitter.com/7TqsNjOk6P — Jeff Martin – Catapult (@Jeff_XOS) October 16, 2021

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как болельщики выбегают на поле к выходам со стадиона, а игроки падают на землю в целях безопасности. Слышно, как диктор говорит фанатам: "прикрыться и защитить себя".

Поединок был остановлен при счете 28:12 в пользу хозяев и будет доигран в понедельник.

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Добавим, что это не первый случай стрельбы на стадионе в городе Мобил. В 2019 году девять человек были ранены в результате перестрелки, разразившейся в конце футбольного матча между школами Ле Флора и Уильямсона. В результате полиция арестовала 17-летнего подростка, а позже определила, что стрельба началась из-за ссоры.