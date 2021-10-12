12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Боснія: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Потрапили під роздачу: російських уболівальників побили в Словенії (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 жовтня, 12:42
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бійка сталася в Маріборі після матчу відбору ЧС-2022, в якому збірна РФ обіграла словенців з рахунком 2:1
Росіянам дісталося від словенців
Росіянам дісталося від словенців / Фото: Twitter

Фанати збірної Росії, які не раз калічили уболівальників з інших країн, тепер самі потрапили під роздачу. Це сталося після гри в Маріборі, де команда РФ здолала Словенію 2:1.

"Нас було п'ятеро. Після гри вийшли зі стадіону і пішли пішки в готель. Йшли без кольорів збірної Росії. У темряві на одній з вулиць на нас зі спини напали місцеві: почали валити на землю і бити. Дісталося всім, але одного з наших хлопців серйозно побили – його доставили в лікарню, де зафіксували переломи і множинні удари. Лікарі запропонували зробити операцію сьогодні-завтра, але він вирішив відмовитися, оскільки був рейс до Росії. Зараз він летить додому. Природно, таке не минуло без уваги поліції. Вона оформили протокол", – наводить слова російського вболівальника Романа РИА Новости Спорт.

Реклама

Фото – UgodnikOnTour

Реклама

Трибуни стадіону в Маріборі. Фото – Reuters

Реклама

Відзначимо, що самі фанати з РФ не раз відзначалися звірячою поведінкою. Раніше ми писали, що росіяни Михайло Івкін і Павло Косов, які ледь не вбили англійського вболівальника під час Євро-2016, отримали тюремні строки після суду у Франції.

Найбільше тоді в Марселі дісталося 50-річному Ендрю Баче. Внаслідок побоїв у чоловіка, якого росіяни били залізним прутом, зупинилося серце. Бездиханне тіло британця на вулиці виявили поліцейські, і тільки завдяки екстреним реанімаційним заходам на місці вдалося повернути його до життя.

Також ми розповідали, що хіт про Путіна об'єднав українських і австрійських фанатів на Євро-2020.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Україна

Сьогодні

21:45

Боснія і Герцеговина

1.83

3.78

4.72

Шахтар

15 жовт

19:30

Зоря

1.55

4.50

5.55
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти