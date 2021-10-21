П'яний фанат Спартака побив журналіста і потрапив до ізолятора (відео)

Поліція затримала колишнього главу фан-клубу московського Спартака Валентина Коршунова, який біля VIP-входу на стадіон "Открытие Банк Арена" побив журналіста РБК Олександра Щеголєва після матчу Спартак – Лестер 3:4.
Як повідомляє телеграм-канал Мутко против, на Коршунова складено протокол про адміністративне правопорушення, після чого того помістили в ізолятор.
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Коршунову загрожує 15 діб арешту, але можливе додавання кримінального покарання за рішенням суду.
За результатами медичного огляду, в крові Коршунова виявили 0,48 проміле алкоголю.
При цьому у журналіста лікарі не знайшли серйозних травм – він відбувся ударами вуха і вилиці, після обстеження його відпустили додому.
Нагадаємо, минулих вихідних масовою бійкою відзначилася гра РПЛ Спартак – Динамо 2:2. Побилися футболісти московських команд.