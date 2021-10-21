20 жовтня 22:00
Янг Бойз 1
Вільярреал 4
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 жовтня 22:00
Лілль 0
Севілья 0
20 жовтня 22:00
Челсі 4
Мальме 0
20 жовтня 22:00
Зеніт 0
Ювентус 1
20 жовтня 22:00
Бенфіка 0
Баварія 4
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 ⚽ ЦСКА - Зоря: онлайн 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

П'яний фанат Спартака побив журналіста і потрапив до ізолятора (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
21 жовтня, 13:26
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Інцидент мав місце після матчу групового раунду Ліги Європи в Москві, в якому Спартак програв Лестеру з рахунком 3:4
Фанат Спартака Валентин Коршунов
Фанат Спартака Валентин Коршунов / Фото: РБК

Поліція затримала колишнього главу фан-клубу московського Спартака Валентина Коршунова, який біля VIP-входу на стадіон "Открытие Банк Арена" побив журналіста РБК Олександра Щеголєва після матчу Спартак – Лестер 3:4.

Реклама

Як повідомляє телеграм-канал Мутко против, на Коршунова складено протокол про адміністративне правопорушення, після чого того помістили в ізолятор.

Коршунову загрожує 15 діб арешту, але можливе додавання кримінального покарання за рішенням суду.

За результатами медичного огляду, в крові Коршунова виявили 0,48 проміле алкоголю.

Реклама

При цьому у журналіста лікарі не знайшли серйозних травм – він відбувся ударами вуха і вилиці, після обстеження його відпустили додому.

Нагадаємо, минулих вихідних масовою бійкою відзначилася гра РПЛ Спартак – Динамо 2:2. Побилися футболісти московських команд.

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Ворскла

23 жовт

17:00

Шахтар

6.05

4.60

1.49

Динамо

24 жовт

17:00

Дніпро-1

1.36

5.30

7.90
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 22 жовтня
17:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти