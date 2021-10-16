Бійка в матчі Спартак – Динамо (відео)

Гра московських команд в чемпіонаті Росії відзначилася масовими сутичками і завершилася внічию 2:2 – у складі Динамо забив українець Ордець

Бійка в матчі РПЛ / Фото: Спорт-Экспресс

Бійка в московському дербі Спартак – Динамо (2: 2) спалахнула на 40-й хвилині після жорсткого підкату півзахисника Динамо Арсена Захаряна проти бельгійського захисника Спартака Максиміліано Кофріє.

Реклама

Внаслідок фолу спартаківець вилетів за межі поля і залишився лежати біля технічної зони Динамо.

Невдовзі після цього футболісти обох команд, а також запасні та персонал суперників почали штовхатися і хапати один одного. В одній із пар зчепилися Георгій Джикія (Спартак) і Данило Фомін (Динамо).

Реклама

Арбітр Сергій Карасьов спостерігав за цим з боку, а за підсумками бійки показав чотири жовті картки – по дві кожній команді.

Московське Динамо, в тренерському штабі якого працює Андрій Воронін, вело 2:0. Але матч завершився внічию – 2:2. Перший м'яч у складі Динамо забив український захисник Іван Ордець.

Спартак М – Динамо М – 2:2

Голи: Джикія, 87, Жиго, 90+1 – Ордець, 19, Тюкавін, 60

Реклама

Фото – СЕ