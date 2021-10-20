Зімбабвієць познущався над Спартаком: чотири голи і сальто назад

Справжній трилер розігрався в матчі Ліги Європи. Англійський Лестер, завдяки зімбабвійському форварду Дака, зумів добути вольову перемогу в Москві

Форвард Лестера Дака святкує взяття воріт Спартака / Фото: Reuters

У матчі третього туру Ліги Європи Лестер обіграв московський Спартак на його полі з рахунком 4:3. Причому англійці програвали у ході матчу у два м'ячі.

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Дебют матчу не віщував нічого доброго команді Брендана Роджерса. Вже на 11-й хвилині матчу Соболєв вивів "червоно-білих" вперед.

На останніх хвилинах першого тайму шведський легіонер Спартака Ларссон подвоїв рахунок. Гол у "роздягальню" форварда Лестера Патісона Дака скоротив відставання.

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Другий тайм став бенефісом зімбабвійського нападника "лисиць", який до 79-ї хвилини гри оформив покер. На радощах Дака виконав свій коронний номер – сальто.

Гол Соболєва в самому кінці гри вже ніяк не вплинув на результат матчу.

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У результаті Лестер обійшов Спартак в турнірній таблиці групи С, а "червоно-білі" опустилися на третю сходинку.

ОГЛЯД МАТЧУ