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Півфінали Кубка України: розклад, трансляції і прогноз

21 квітня, 10:21

Олег Люлька Олег Люлька

Чемпіонське питання в українському футболі вже майже вирішене, а ось у національному Кубку настав час найцікавішого – визначається склад фінальної пари

У середу, 21 квітня, визначаться фіналісти Кубка України з футболу. В 1/2 фіналу першоліговий Агробізнес приймає Динамо, а Олександрія – Зорю. У разі нічиєї передбачено додатковий час і серія пенальті. Нижче – розклад матчів з телетрансляціями і котируваннями на вихід до вирішального раунду. Нагадаємо, раніше Динамо обіграло Шахтар в УПЛ і майже гарантувало собі чемпіонство.

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Кубок України. 1/2 фіналу. Середа, 21 квітня

16:00 Агробізнес (Д-2) – Динамо
Тернопіль. Стадіон ім. Шухевича
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котирування на прохід: 10.00 (10%) – 1.05 (90%)

18.30 Олександрія – Зоря
Олександрія. Стадіон "Ніка"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котирування на прохід: 2.12 (45%) – 1.73 (55%)

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Фінал – 12 травня, Тернопіль

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Кубок України / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Раніше ми писали, що скандал із стадіоном Шухевича, де має відбутися фінал Кубка України, на злеті: арені в Тернополі загрожує заборона ФІФА на проведення матчів. З такою вимогою до боса ФІФА звернувся Центр Сімона Візенталя – Інфантіно пообіцяв "не допустити дискримінації".

Дивіться, як Динамо виграло у Ворскли фінал Кубка України-2020

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Джерело: Сегодня|Спорт

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