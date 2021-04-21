Півфінали Кубка України: розклад, трансляції і прогноз

У середу, 21 квітня, визначаться фіналісти Кубка України з футболу. В 1/2 фіналу першоліговий Агробізнес приймає Динамо, а Олександрія – Зорю. У разі нічиєї передбачено додатковий час і серія пенальті. Нижче – розклад матчів з телетрансляціями і котируваннями на вихід до вирішального раунду. Нагадаємо, раніше Динамо обіграло Шахтар в УПЛ і майже гарантувало собі чемпіонство.
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Кубок України. 1/2 фіналу. Середа, 21 квітня
16:00 Агробізнес (Д-2) – Динамо
Тернопіль. Стадіон ім. Шухевича
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котирування на прохід: 10.00 (10%) – 1.05 (90%)
18.30 Олександрія – Зоря
Олександрія. Стадіон "Ніка"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котирування на прохід: 2.12 (45%) – 1.73 (55%)
Фінал – 12 травня, Тернопіль
Кубок України / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Кубок України / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Раніше ми писали, що скандал із стадіоном Шухевича, де має відбутися фінал Кубка України, на злеті: арені в Тернополі загрожує заборона ФІФА на проведення матчів. З такою вимогою до боса ФІФА звернувся Центр Сімона Візенталя – Інфантіно пообіцяв "не допустити дискримінації".
Дивіться, як Динамо виграло у Ворскли фінал Кубка України-2020
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