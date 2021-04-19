Український футбол повинен бути проти Суперліги руками і ногами: чим загрожує нам бунт еліти

Колишній віце-президент УПЛ Маркіян Ключковський розповів, як створення футбольної Суперліги вплине на український футбол і чому клуби понесуть збитки

Колишній віце-президент УПЛ Маркіян Ключковський вважає, що створення футбольної Суперліги не обіцяє нічого хорошого українським клубам. Вчора пізно ввечері 12 топ-клубів остаточно домовилися про запуск закритого змагання для обраних. Але спровокували масу протестів. Тренер Динамо Луческу також проти елітної Суперліги.

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"Весь український футбол руками і ногами повинен бути за УЄФА і проти Суперліги. Так, Динамо і Шахтар матимуть примарні шанси на кваліфікацію в одне з 5 гостьових місць в Суперлізі, але це буде дуже складно. Зате більш реалістичною є втрата призових від єврокубків через зниження вартості телевізійних і спонсорських контрактів УЄФА. Доходи в 40 млн євро за один сезон від УЄФА стануть далеким минулим", – цитує Ключковського tribuna.com

Шахтар – Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"УАФ, основним джерелом доходу якого є телевізійні відрахування за матчі збірної України та інші програми УЄФА, також може виявитися в глибокій фінансовій кризі. Це не кінець світу, можливо, навіть привід почати реально працювати для комерціалізації УПЛ, зробити національний футбольний продукт самодостатнім, а незалежною від вливань інвесторів і призових УЄФА, але стартові умови будуть не з кращих"

Раніше ми писали, що гравців з Суперліги не допустять до Євро-2020. Про це повідомив президент УЄФА Александер Чеферін. Також дискваліфікація буде поширюватися на всі міжнародні матчі, в тому числі відбір на ЧС-2022 і Лігу націй.

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Ми також пофантазували, як будуть виглядати склади суперників збірної України без гравців Суперліги.

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