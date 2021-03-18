Скандал зі стадіоном Шухевича на злеті: арені загрожує заборона ФІФА на проведення матчів

З такою вимогою до боса ФІФА звернувся Центр Симона Візенталя – Інфантіно пообіцяв "не допустити дискримінації"

Директор Центру Симона Візенталя Шимон Самуельс звернувся до ФІФА з вимогою заборонити проведення матчів на стадіоні в Тернополі після надання арені імені Романа Шухевича.

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У листі президентові ФІФА Джанні Інфантіно Шимон Самуельс зазначає: "Мисливець на нацистів і історик Голокосту нашого центру доктор Ефраїм Зурофф написав меру Тернополя протест проти перейменування стадіону на честь нацистського гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича, активного учасника масових убивств євреїв і поляків під час Другої світової війни. Зурофф запропонував, щоб на стадіоні вшановували українських праведників, які на свій страх і ризик захищали єврейських утікачів, яких розшукував для знищення Шухевич".

Також Самуельс закликав Інфантіно обговорити це питання на 71-му конгресі ФІФА, який відбудеться 21 травня в Zoom: "Ми очікуємо, що ви наполяжете на тому, щоб Українська асоціація футболу відмовила в проведенні матчів на цьому стадіоні, поки він не буде перейменований у дусі Статуту ФІФА. ФІФА не має асоціюватися зі зловживанням футболом на службі ненависті. Назва тернопільського стадіону на честь нацистського помічника масових вбивств заплямувала прекрасну гру".

Як повідомляє сайт Центру Візенталя, Джанні Інфантіно пообіцяв, пославшись на статтю 4 Статуту ФІФА, "зайняти чітку позицію проти дискримінації будь-якого штибу".

Зазначимо, що призначення Центру Симона Візенталя – "захист прав людини, боротьба з тероризмом і антисемітизмом і вивчення Голокосту".

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12 травня стадіон у Тернополі має прийняти фінал Кубку України.

/ Фото: Wikipedia

Раніше проти надання стадіону Тернополя імені Шухевича виступив посол Ізраїлю в Україні. Джоель Ліон зажадав "негайного скасування цього рішення".

Польща пішла за прикладом Ізраїлю і теж обурилася наданню арені в Тернополі імені Шухевича.

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В МЗС України, коментуючи ці протести, заявили: "Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним із пріоритетів державної політики України. Дискусії в цій сфері повинні проходити на рівні істориків. Тоді як дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки".

А днями депутати Львівської облради звернулися до Кабміну з пропозицією надати "Арені Львів" ім'я Степана Бандери.

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