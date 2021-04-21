Полуфиналы Кубка Украины: расписание, трансляции и прогноз

В среду, 21 апреля, определятся финалисты Кубка Украины по футболу. В 1/2 финала перволиговый Агробизнес принимает Динамо, а Александрия – Зарю. В случае ничьей предусмотрено допвремя и серия пенальти. Ниже – расписание матчей с телетрансляциями и котировками на выход в решающий раунд. Напомним, ранее Динамо обыграло Шахтер в УПЛ и практически гарантировало себе чемпионство.
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Кубок Украини. 1/2 финала. Среда, 21 апреля
16:00 Агробизнес (Д-2) – Динамо
Тернополь. Стадион им. Шухевича
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котировки на проход: 10.00 (10%) – 1.05 (90%)
18.30 Александрия – Заря
Александрия. Стадион "Ника"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котировки на проход: 2.12 (45%) – 1.73 (55%)
Финал – 12 мая, Тернополь
Кубок Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Кубок Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Ранее мы писали, что скандал со стадионом Шухевича, где должен состояться финал Кубка Украины, на взлете: арене в Тернополе грозит запрет ФИФА на проведение матчей. С таким требованием к боссу ФИФА обратился Центр Симона Визенталя – Инфантино пообещал "не допустить дискриминации".
Смотрите, как Динамо выиграло у Ворсклы финал Кубка Украины-2020
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