Полуфиналы Кубка Украины: расписание, трансляции и прогноз

Чемпионский вопрос в украинском футболе уже практически решен, а вот в национальном Кубке пришло время самого интересного – определяется состав финальной пары

В среду, 21 апреля, определятся финалисты Кубка Украины по футболу. В 1/2 финала перволиговый Агробизнес принимает Динамо, а Александрия – Зарю. В случае ничьей предусмотрено допвремя и серия пенальти. Ниже – расписание матчей с телетрансляциями и котировками на выход в решающий раунд. Напомним, ранее Динамо обыграло Шахтер в УПЛ и практически гарантировало себе чемпионство.

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Кубок Украини. 1/2 финала. Среда, 21 апреля

16:00 Агробизнес (Д-2) – Динамо

Тернополь. Стадион им. Шухевича

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Котировки на проход: 10.00 (10%) – 1.05 (90%)

18.30 Александрия – Заря

Александрия. Стадион "Ника"

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Котировки на проход: 2.12 (45%) – 1.73 (55%)

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Финал – 12 мая, Тернополь

Кубок Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ранее мы писали, что скандал со стадионом Шухевича, где должен состояться финал Кубка Украины, на взлете: арене в Тернополе грозит запрет ФИФА на проведение матчей. С таким требованием к боссу ФИФА обратился Центр Симона Визенталя – Инфантино пообещал "не допустить дискриминации".

Смотрите, как Динамо выиграло у Ворсклы финал Кубка Украины-2020

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