Русский
$ 28,01
33,71

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. є постраждалі

20 квітня, 22:38

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

В смт Петрове Кіровоградської області сталася надзвичайна пригода. Власник Інгульця Олександр Поворознюк серйозно не постраждав

Президент футбольного клубу української Прем'єр-ліги Інгулець Олександр Поворознюк сьогодні ввечері постраждав від вибуху гранати. Пригода сталася в приміщенні, де, крім нього, було ще двоє людей. Новину опублікували в Facebook-групі ЗМІ Нашої громади.

Реклама

Тим часом, клуб української Прем'єр-ліги шукає керівника по оголошенню.

За попередньою інформацією, є постраждалі, вони доставлені в лікарню. Сам Поворознюк сильно не постраждав, в коментарі сайту трибуна він заявив:

"Не знаю, замах чи це, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох".

Інших подробиці НП з'явилися пізніше. Місцеві журналісти розповіли, що в одного постраждалого відірвало руку й ногу. Ще один – також у лікарні.

Реклама

Раніше повідомляли, ще до виходу клубу в Прем'єр-лігу, що президент Інгульця возить з собою автомат. Поворознюк говорив, що в 1990-ті він встиг перейти в легальний бізнес.

Читайте також: Ігор Суркіс дав прогноз стосовно майбутнього Суперліги.

Дивіться, як Інгулець і Рух грали в чемпіонаті України:

Нещодавно футболіст української команди зацікавив два російські клуби .

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класикоЧУ з футболу
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)Футбол
Всі результати 21-го туру чемпіонату України: Динамо, Шахтар і Зоря перемагають
Всі результати 21-го туру чемпіонату України: Динамо, Шахтар і Зоря перемагаютьЧУ з футболу
Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхват
Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхватФутбол
Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися українське
Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися українське "класико"ЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти