Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. є постраждалі

Президент футбольного клубу української Прем'єр-ліги Інгулець Олександр Поворознюк сьогодні ввечері постраждав від вибуху гранати. Пригода сталася в приміщенні, де, крім нього, було ще двоє людей. Новину опублікували в Facebook-групі ЗМІ Нашої громади.

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Тим часом, клуб української Прем'єр-ліги шукає керівника по оголошенню.

За попередньою інформацією, є постраждалі, вони доставлені в лікарню. Сам Поворознюк сильно не постраждав, в коментарі сайту трибуна він заявив:

"Не знаю, замах чи це, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох".

Інших подробиці НП з'явилися пізніше. Місцеві журналісти розповіли, що в одного постраждалого відірвало руку й ногу. Ще один – також у лікарні.

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Раніше повідомляли, ще до виходу клубу в Прем'єр-лігу, що президент Інгульця возить з собою автомат. Поворознюк говорив, що в 1990-ті він встиг перейти в легальний бізнес.

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