Динамо обіграло Шахтар у чемпіонському матчі

Після цієї перемоги кияни вже на 10 очок випереджають "гірників" і вже в наступному турі, 25 квітня, можуть оформити перший за п'ять років чемпіонський титул

Динамо виграло у Шахтаря 1:0 "Українське класико" на НСК "Олімпійський" і вже може приймати вітання з чемпіонством, для юридичного оформлення якого киянам залишається виграти один з чотирьох матчів УПЛ, що залишилися – у Інгульця, Ворскли, Маріуполя або Колоса.

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Найближчий матч з Інгульцем відбудеться 25 квітня. І вже в ньому Динамо може стати золотим де-юре.

Де-факто ж таким Динамо стало в суботу, 17 квітня, з мінімальним рахунком обігравши своїх переслідувачів "гірників".

Единий гол у головному матчі сезону був забитий на 34-й хвилині. Маркос Антоніо збив Андрієвського в штрафному майданчику Шахтаря. Монзуль вказала на "позначку". І уругвайський вінгер киян де Пена, навіть послизнувшись, точним ударом низом у кут воріт Трубіна реалізував 11-метровий.

Відео голу де Пени

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Шахтар – Динамо – 0:1

Гол: де Пена, 34 (пенальті)

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Степаненко – Марлос (Дентіньо, 71), Майкон (Судаков, 81), Маркос Антоніо (Тете, 46), Соломон (Фернандо, 64) – Мораес

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Андрієвський (Шапаренко, 71), Шепелєв – Караваєв (Циганков, 74), Буяльський (Гармаш, 79), Де Пена (Родрігес, 70) – Бєсєдін

Попередження: Матвієнко, Бондар, Майкон, Кривцов – Кендзьора, Буяльський

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Нагадаємо, що до цього Динамо ставало чемпіоном 2016 року, ще за Сергія Реброва. У Шахтарі тоді свій останній сезон проводив нинішній коуч киян Мірча Луческу.

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