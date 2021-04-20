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Динамо вибило мільйони євро за гравця, про якого вже всі забули

20 квітня, 16:36

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Бразильський Сан-Паулу заплатить киянам близько трьох "лимонів" за трансфер хавбека Че Че ще в 2019 році і прострочення, український клуб виграв суд

Завершилися судові розгляди між київським Динамо і бразильським Сан-Паулу стосовно переходу півзахисника Данило дас Невеса Пінєйро, більш відомого як Че Че. Нагадаємо, 25-річний хлопець приїхав в Україну в 2018 році з Палмейраса, але в команді Олександра Хацкевича не закріпився. Весною 2019 року Динамо повернуло Че Че в Бразилію.

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Тривалий час Сан-Паулу відмовлявся платити "біло-блакитним", але його апеляцію в Спортивному арбітражному суді в Лозанні відхилили. Про це сьогодні повідомив офіційний сайт Динамо.

Отже, бразильці повинні заплатити клубу Ігоря Суркіса 2,65 млн євро як залишок по трансферу і ще 400 тисяч у вигляді штрафних санкцій. Якщо ж протягом 45 днів вони не погасять заборгованість, то Сан-Паулу чекає заборона на трансфер гравців на всіх рівнях.

Раніше писали, що Сан-Паулу заплатить Динамо за Че Че близько 5 млн євро. Кияни хотіли повернути суму, віддану раніше Палмейрасу. Свого часу півзахисник зіграв за "біло-блакитних" всього 16 матчів.

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У той же час український клуб продовжує суперечку з парагвайською Олімпією про виплату 5 млн доларів. Південноамериканський клуб не хоче платити і подав позов до CAS.

Дивіться, як Динамо недавно обіграло Шахтар у чемпіонаті України:

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