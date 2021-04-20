Динамо выбило миллионы евро за игрока, о котором уже все забыли

Бразильский Сан-Паулу заплатит киевлянам около трех "лимонов" за трансфер хавбека Че Че еще в 2019 году и просрочку, украинский клуб выиграл суд

Завершились судебные разбирательства между киевским Динамо и бразильским Сан-Паулу по поводу перехода полузащитника Данило дас Невеса Пиньейро, более известного как Че Че. Напомним, 25-летний парень приехал в Украину в 2018 году из Палмейраса, но в команде Александра Хацкевича не закрепился. Весной 2019 года Динамо вернуло Че Че в Бразилию.

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Длительное время Сан-Паулу отказывался платить "бело-голубым", но его апелляцию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне отклонили. Об этом сегодня сообщил официальный сайт Динамо.

Таким образом, бразильцы должны заплатить клубу Игоря Суркиса 2,65 млн евро как остаток по трансферу и еще 400 тысяч в качестве штрафных санкций. Если же в течение 45 дней они не погасят задолженность, то Сан-Паулу ждет запрет на трансфер игроков на всех уровнях.

Ранее писали, что Сан-Паулу заплатит Динамо за Че Че около 5 млн евро. Киевляне хотели вернуть сумму, отданную ранее Палмейрасу. В свое время полузащитник сыграл за "бело-голубых" всего 16 матчей.

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В то же время украинский клуб продолжает спор с парагвайской Олимпией о выплате 5 млн долларов. Южноамериканский клуб не хочет платить и подал иск в CAS.

Смотрите, как Динамо недавно обыграло Шахтер в чемпионате Украины:

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