Динамо выбило миллионы евро за игрока, о котором уже все забыли

Завершились судебные разбирательства между киевским Динамо и бразильским Сан-Паулу по поводу перехода полузащитника Данило дас Невеса Пиньейро, более известного как Че Че. Напомним, 25-летний парень приехал в Украину в 2018 году из Палмейраса, но в команде Александра Хацкевича не закрепился. Весной 2019 года Динамо вернуло Че Че в Бразилию.
Длительное время Сан-Паулу отказывался платить "бело-голубым", но его апелляцию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне отклонили. Об этом сегодня сообщил официальный сайт Динамо.
Таким образом, бразильцы должны заплатить клубу Игоря Суркиса 2,65 млн евро как остаток по трансферу и еще 400 тысяч в качестве штрафных санкций. Если же в течение 45 дней они не погасят задолженность, то Сан-Паулу ждет запрет на трансфер игроков на всех уровнях.
Ранее писали, что Сан-Паулу заплатит Динамо за Че Че около 5 млн евро. Киевляне хотели вернуть сумму, отданную ранее Палмейрасу. В свое время полузащитник сыграл за "бело-голубых" всего 16 матчей.
В то же время украинский клуб продолжает спор с парагвайской Олимпией о выплате 5 млн долларов. Южноамериканский клуб не хочет платить и подал иск в CAS.
Смотрите, как Динамо недавно обыграло Шахтер в чемпионате Украины:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк