Тренер Динамо проти елітної Суперліги. Луческу звинуватив у всьому американців

Наставник київської команди Мірча Луческу вважає, що створення Суперліги для обраних команд повністю стане на заваді розвитку футболу в інших країнах

Головний тренер Динамо Мірча Луческу виступив проти створення футбольної Суперліги Європи. Вчора пізно ввечері 12 знаменитих клубів остаточно домовилися про запуск закритого змагання для обраних. Однак румунський фахівець вважає, що створення Суперліги стане на заваді розвитку футболу.

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"Неприпустимо, щоб щось подібне сталося. У корені цих дискусій стоять американці, які хочуть зробити те, що вони зробили в Сполучених Штатах. Вони думають, що це бізнес, а не спорт. Гроші будуть розподілені між акціонерами. Не думайте, що у великих команд досить структур для підготовки команд, для академії, для всіх гравців. Я не думаю, що гроші підуть на поліпшення структур", – цитує Луческу Antena Sport

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Буде прикро, адже футбол створювався як масовий спорт, а не бізнес. Це був спорт робочих в Англії. Ось як він виріс. А тепер все стискається в бульку. Найголовніше, що зникне дух змагання. А для футболу це найголовніше. Прелесть футболу полягала в тому, що маленькі команди грали з великими. Це повністю на заваді розвитку футболу в інших країнах. Є країни, які туди не потраплять. Це не в дусі футболу"

Раніше ми також писали, що Ювентус, Мілан і Інтер хочуть виключити із Серії Аза участь в Суперлізі.

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Також гравців з Суперліги не допустять до Євро-2020. Про це повідомив президент УЄФА Александер Чеферін. Також дискваліфікація буде поширюватися на всі міжнародні матчі, в тому числі відбір на ЧС-2022 і Лігу націй.

Нагадаємо, на цей момент відомі 12 команд-засновників Суперліги: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенгем. Ще п'ять будуть кваліфікуватися щорічно за підсумками виступу в попередньому сезоні.

Раніше ми пофантазувати, хто виступить в наступній Лізі чемпіонів без урахування грандів Суперліги, виходячи з турнірного становища в топ-лігах Європи на цей момент. Зі створенням Суперліги європейські гранди не зможуть брати участь у Лізі чемпіонів.

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Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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