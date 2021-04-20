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Ігор Суркіс дав прогноз щодо майбутнього Суперліги

20 квітня, 12:06

Олег Люлька Олег Люлька

"Спроба великих клубів поставити свої інтереси понад інтереси європейського футболу успіхом не увінчається", – вважає президент київського Динамо

Ігор Суркіс впевнений, що Суперлігу, створену 12 багатими клубами Європи, чекає фіаско.

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Про це президент київського Динамо заявив у коментарі Футбол NEWS.

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"На мою думку, це чергова спроба великих клубів поставити свої інтереси понад інтереси європейського і всього світового футболу. Водночас хотів би нагадати, що дискусії про створення Суперліги тривають давно – починаючи з кінця 90-х років. Всі спроби створити Суперлігу залишалися безуспішними".

"Чому ця інформація з'явилася напередодні засідання Виконкому та Конгресу УЄФА? Відповідь, мені здається, проста – щоб вплинути на рішення щодо реформ європейських клубних турнірів після 2024 року. Мені здається, що ця спроба нічим не увінчається", – вважає Ігор Суркіс.

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс / Фото: Вiталiй Лазебник, Сегодня|Спорт

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Нагадаємо, напередодні було оголошено про створення футбольної Суперліги, засновниками якої виступили Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Реал, Барселона, Атлетіко, Мілан, Інтер і Ювентус. Турнір може початися вже в серпні 2021 року.

Раніше ми писали, що український футбол має бути проти Суперліги руками і ногами. За словами колишнього віцепрезидента УПЛ Маркіяна Ключковського, якщо новий турнір стане реальністю, доходи в 40 млн євро за один сезон від УЄФА стануть для наших клубів далеким минулим.

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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Динамо Київ Ігор Суркіс Суперліга футбольна
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