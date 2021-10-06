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Ой, біда! Мілевський таки зібрався в "Холостяк"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
6 жовтня, 14:33
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Повісивши бутси на цвях, колишній нападник київського Динамо і збірної України не проти спробувати сили в шоу-бізнесі
Мілевський и його колишня дівчина Валерія
Мілевський и його колишня дівчина Валерія / Фото: Instagram

Культовий футболіст Динамо Артем Мілевський, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри гравця, натякнув на те, що готується стати новим героєм шоу "Холостяк".

"Ну що, народ, пошумимо?" – написав 36-річний Міля в Instagram, запропонувавши робити ставки на те, що він стане новим героєм "Холостяка", з коефіцієнтом 10.0.

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"Мілю, нарешті, ти займаєшся тим, для чого народжений", – написав у коментарях під цим постом Артема його друг, російський футболіст і блогер Євген Савін.

"Артеме, я за, – підтримала Мілевського дружина екскапітана Динамо Миколи Морозюка Ірина. – Тільки нехай контингент нормальний тобі доберуть, тому що, судячи з попередніх "Холостяків", біда-біда. Той випадок, коли: "Мамо, хочу потрапити на тілівізор".

Раніше сам Мілевський, розмірковуючи про можливу участь в "Холостяку", казавв: "Розмови ходять, чутки йдуть, але поки 50 на 50".

Нагадаємо, не так давно Мілевський порвав зі своєю дівчиною. З білорускою Валерією, яка має сина не від Артема, футболіст був разом понад два роки. Це був найтриваліший роман в житті ексдинамівця.

Мілевський і його колишня дівчина Валерія
Мілевський і його колишня дівчина Валерія / Фото: Instagram

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