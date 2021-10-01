30 вересня 19:45
Зоря 0
Рома 3
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 👑 Міс Україна-2021 - фото
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

За Мілевським стежили: "Журналісти – ще гаразд, а якщо хлопці Суркіса – було страшніше"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
1 жовтня, 17:26
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній футболіст Артем Мілевський розповів, як йому в молоді роки доводилося тікати від журналістів і "хвоста" від резидента Динамо Ігоря Суркіса
Артем Мілевський вже більше не футболіст
Артем Мілевський вже більше не футболіст / Фото: Instagram

Мілевський запам'ятався не тільки грою на полі, але і любов'ю до розкішного життя і нічним клубам. Ігор Суркіс боровся із згубною звичкою форварда і забороняв з'являтися в клубах після певного часу. А якщо зловлять – штраф.

Читайте також: У клуби не ходи, контракт з Суркісами не підписуй: Мілевський перерахував всі свої зашквари

Реклама

Природно, ща за всіма цими пригодами пильно стежила преса.

"Напевно, з нас більше вимагали. Ми робили погоду в клубі, робили результат. Так складалося, що були успішними людьми в той час.

Звичайно, тоді всі їздили. Здається, зараз такого немає. Ніхто ні за ким з футболістів не стежить. Просто лафа у них. Тоді треба було озиратися.

Мало того, що ТСН на одних машинах їздив, на інших їздили від президента Суркіса. Це було страшніше. ТСН – ще гаразд, а якщо його хлопці знаходили – було страшніше набагато", – розповів Міля в інтерв'ю Ходять чутки.

Читайте також: "Ми ще до Мінська приїдемо, клоун": які ще цитати Мілевського ви пам'ятаєте. тест

Реклама

Про любов Мілі до нічних клубів якось розповів його колишній одноклубник по Динамо Мілош Нінкович. Він теж любив погуляти і зізнавався, що перші три роки в Києві у нього випали.

"Одного разу ми удвох з Мілевським пішли на дискотеку і затрималися там до семи ранку. У Сербії в такий час прокидаються і снідають.

Але Мілевський каже: "Пішли в інший клуб. Треба знайти дискотеку, яка працює до восьми". Ми пішли туди, але вже нікого не було. Кажу, що треба йти, але він відповідає: "Ні, вона відкривається о 9 ранку", – згадував той період Нінкович.

Читайте також: Топ-скандали Мілевського: "У Пітері пити", секс з Канделакі і вбите Ferrari

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Динамо

3 жовт

19:30

Шахтар

2.80

3.50

2.45
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
9
10:22
6
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 1 жовтня
19:30
Дивись на:
Субота, 2 жовтня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти