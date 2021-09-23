22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Президент Зеленський в ООН ⚡ Замах на Сергія Шефіра ❌ Відставка Разумкова 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

У клуби не ходи, контракт з Суркісами не підписуй: Мілевський перерахував всі свої зашквари

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 вересня, 13:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Артем Мілевський написав листа собі юному, щоб дати пораду, як правильно побудувати кар'єру і уникнути помилок. Цей лист буде корисним для всіх футболістів-початківців
Артем Мілевський назвав головні помилки в своїй кар'єрі
Артем Мілевський назвав головні помилки в своїй кар'єрі / Фото: google.com

Сьогодні Артем Мілевський оголосив про завершення кар'єри. А потім він написав листа собі молодому, 15-річному юнакові, який у ранньому віці покинув Мінськ і переїхав до Києва. У листі Артем описав, ймовірно, головні помилки в кар'єрі.

Читайте також: Артем Мілевський знову забиває за Динамо... актрисі фільмів для дорослих

"Артеме, пишуть тобі з 2021 року. Попереду тебе чекає велика, яскрава і дуже складна кар'єра. Ти заб'єш у ворота Барселони і Реала, тебе будуть хотіти купити Топ-клуби Європи. На чемпіонаті світу ти не зассиш і проб'єш пенальті "паненкою".

Реклама

У Києві тебе будуть любити і обожнювати вболівальники. І керівництво добре платитиме, але не відпускатиме. А ще тебе будуть любити київські дівчата, але я трохи про інше.

Першим твоїм тренером в Україні буде Павло Олександрович Яковенко. Терпи його тренування, не збігай з бази, уважно слухай. Адже саме він виведе тебе на рівень, коли на одному з турнірів ти зіграєш крутіше, ніж кращий футболіст в історії футболу (Кріштіану Роналду. – Прим.).

До речі, коли зробиш це фото, обміняйся з Кріштіану номерами телефонів. Цей контакт тобі ще знадобиться в майбутньому.

Поруч з тобою у Києві буде справжній кент – Саня Алієв. Родом він з Хабаровська, але став українцем. Постарайся донести йому, щоб він довше пограв у футбол, саме як профі.

Реклама

Коли старші хлопці будуть тягнути тебе в клуб – відмовляйся. Їдь додому, висипайся і думай тільки про футбол, як би складно не було відмовити в такій ситуації. Нічне життя до тебе прийде після завершення кар'єри.

Багато людей захочуть випити з тобою, використати у своїх корисливих цілях. Не ведися у жодному разі, не розкидайся грошима. Не потрібно платити за все своє оточення – це мало хто оцінить.

Коли купуватимеш автомобіль, обов'язково вивчи правила дорожнього руху. Сто раз подумай перед тим, як їх порушувати.

Постарайся не сваритися з пресою. Вони створюють твій імідж і з цим доведеться жити все життя.

Слухай братів Суркісів, поважай, але не підписуй новий контракт до 6 вересня, адже це закриє тобі двері у велику Європу.

Реклама

Коли Динамо очолить Олег Блохін, навіть не думай прийти на його презентацію в халаті. І взагалі до нього з максимальною повагою. Щоб він не говорив на емоціях, вмій прощати і вибачатися.

Якщо трапиться так, що ти приїдеш грати в Білорусь – Не бійся, адже там на тебе чекає великий успіх.

Мій юний Артеме, якщо ти прислухаєшся до моїх порад, то я впевнений – з твоїм талантом ти дійдеш якщо не до рівня Реала і Барселони, то Мілана, Інтера, Севільї.

В кінці Мілевський додав, що цей лист не прийде до нього молодого зі зрозумілих причин, але він потрібний молодому поколінню, яке росте, щоб воно не повторювало його помилки.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

28 вер

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтар
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Дніпро-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Олександрія
8
8:6
14
7
Зоря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Металіст 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Чорноморець
8
9:21
5
15
Маріуполь
8
11:21
4
16
Львів
8
4:13
3
Показати бiльше
Пʼятниця, 24 вересня
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти