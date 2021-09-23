Артем Мілевський оголосив про завершення кар'єри

Український нападник Артем Мілевський офіційно повісив бутси на цвях. Колишній форвард збірної України і київського Динамо оголосив про відхід з футболу у себе в Youtube

Артем Мілевський завершив кар'єру / Фото: Instagram

Після відходу з Миная минулого літа Мілевською залишався без клубу, але обіцяв невдовзі знайти нову команду. Але в підсумку футболіст прийняв рішення зупинитися.

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"Прийшов час попрощатися з великим футболом. Я довго цього боявся, довго йшов від цього. Були варіанти, були пропозиції. Але, я сказав собі: досить", – оголосив Міля.

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Мілевський починав свою кар'єру в Білорусі, але в 15-річному віці перебрався в Динамо і пізніше прийняв українське громадянство. Кращі свої роки він провів в столичному клубі, поки у нього не стався конфлікт з Олегом Блохіним. До речі, недавно Мілевський зворушливо вибачився перед Блохіним.

Покинувши Динамо в 2013 році, Мілевський так і не вийшов на свій звичний рівень. Він пограв в Туреччині за Газіантепспор, в Хорватії за Хайдук і Спліт, в Румунії за Конкордія, в Росії за Тосно, в Угорщині за Кишварду, а потім був сплеск в брестському Динамо, де він став чемпіоном Білорусі. Останньою командою в кар'єрі Мілевського став Минай із Закарпаття.

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Артем Мілевський / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Досягнення Мілевського:

Чемпіон України: 2004, 2007, 2009

Володар Кубка України: 2003, 2005, 2006, 2007

Переможець Суперкубка України: 2006, 2009, 2011

Чемпіон Білорусі: 2019

Володар Кубка Білорусі: 2018

Володар Суперкубка Білорусі: 2018, 2019, 2020

Срібний призер першості ФНЛ (Друга ліга Росії): 2016/17

Зі збірною України Мілевський доходив до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року, а в складі молодіжної збірної ставав срібним призером Євро-2006. Також Міля брав бронзу у складі збірної України U-19 на юніорському Євро-2004.