Артем Милевский объявил о завершении карьеры

После ухода из Миная прошлым летом Милевской оставался без клуба, но обещал вскоре найти новую команду. Но в итоге футболист принял решение остановиться.
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"Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго этого боялся, долго уходил от этого. Были варианты, были предложения. Но я сказал себе: хватит", – объявил Миля.
Милевский начинал свою карьеру в Белоруссии, но в 15-летнем возрасте перебрался в Динамо и позже принял украинское гражданство. Лучшие свои годы он провел в столичном клубе, пока у него не произошел конфликт с Олегом Блохиным. Кстати, недавно Милевский трогательно извинился перед Блохиным.
Покинув Динамо в 2013 году, Милевский так и не вышел на свой привычный уровень. Он поиграл в Турции за Газиантепспор, в Хорватии за Хайдук и Сплит, в Румынии за Конкордию, в России за Тосно, в Венгрии за Кишварду, а затем был всплеск в брестском Динамо, где он стал чемпионом Беларуси. Последней командой в карьере Милевского стал Минай из Закарпатья.
Достижения Милевского:
- Чемпион Украины: 2004, 2007, 2009
- Обладатель Кубка Украины: 2003, 2005, 2006, 2007
- Победитель Суперкубка Украины: 2006, 2009, 2011
- Чемпион Белоруссии: 2019
- Обладатель Кубка Белоруссии: 2018
- Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2018, 2019, 2020
- Серебряный призер первенства ФНЛ (Вторая лига России): 2016/17
Со сборной Украины Милевский доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2006 года, а в составе молодежной сборной становился серебряным призером Евро-2006. Также Миля брал бронзу в составе сборной Украины U-19 на юниорском Евро-2004.