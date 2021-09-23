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Артем Милевский объявил о завершении карьеры

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
23 сентября, 13:10
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Украинский нападающий Артем Милевский официально повесил бутсы на гвоздь. Бывший форвард сборной Украины и киевского Динамо объявил об уходе из футбола у себя в Youtube
Артем Милевский завершил карьеру
Артем Милевский завершил карьеру / Фото: Instagram

После ухода из Миная прошлым летом Милевской оставался без клуба, но обещал вскоре найти новую команду. Но в итоге футболист принял решение остановиться.

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"Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго этого боялся, долго уходил от этого. Были варианты, были предложения. Но я сказал себе: хватит", – объявил Миля.

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Милевский начинал свою карьеру в Белоруссии, но в 15-летнем возрасте перебрался в Динамо и позже принял украинское гражданство. Лучшие свои годы он провел в столичном клубе, пока у него не произошел конфликт с Олегом Блохиным. Кстати, недавно Милевский трогательно извинился перед Блохиным.

Покинув Динамо в 2013 году, Милевский так и не вышел на свой привычный уровень. Он поиграл в Турции за Газиантепспор, в Хорватии за Хайдук и Сплит, в Румынии за Конкордию, в России за Тосно, в Венгрии за Кишварду, а затем был всплеск в брестском Динамо, где он стал чемпионом Беларуси. Последней командой в карьере Милевского стал Минай из Закарпатья.

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Артем Милевский
Артем Милевский / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Достижения Милевского:

  • Чемпион Украины: 2004, 2007, 2009
  • Обладатель Кубка Украины: 2003, 2005, 2006, 2007
  • Победитель Суперкубка Украины: 2006, 2009, 2011
  • Чемпион Белоруссии: 2019
  • Обладатель Кубка Белоруссии: 2018
  • Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2018, 2019, 2020
  • Серебряный призер первенства ФНЛ (Вторая лига России): 2016/17

Со сборной Украины Милевский доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2006 года, а в составе молодежной сборной становился серебряным призером Евро-2006. Также Миля брал бронзу в составе сборной Украины U-19 на юниорском Евро-2004.

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