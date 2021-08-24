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Понять и простить! Милевский трогательно извинился перед Блохиным

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 августа, 18:09
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Милевский назвал Блохина великим футболистом, тренером и королем футбола. Призвал забыть все плохое и вспоминать только моменты побед и достижений
Милевский играл под руководством Блохина в сборной Украины
Милевский играл под руководством Блохина в сборной Украины

В честь Дня Независимости президент Украины Владимир Зеленский наградил бывшего тренера сборной Украины и Динамо Олега Блохина премией "Национальная легенда Украины".

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По этому поводу Артем Милевский, игравший под руководством Блохина, произнес трогательную речь в адрес наставника. Он вспомнил чемпионат мира 2006 года, когда наша команда дошла до четвертьфинала.

"Сборная Украины 2006 года – команда звезда. Шевченко, Ребров, Шовковский, Тимощук, Воронин, Гусин. Но главной звездой были вы. Вы добились с командой грандиозного успеха, Олег Владимирович.

От лица всей команды хочу извиниться за 0:4 от Испании. Тогда нас все хоронили, была тяжелая ситуация. Но вы нашли слова мотивации. Мы после победили и вышли из группы.

Ну и от себя хочу извиниться. У нас были большие недопонимания. Все люди делают ошибки. Может быть я в какой то мере делал их больше. Но сегодня хочется понять и простить. Хочется забыть все плохое, вспоминать только моменты побед и достижений.

Вы – великий футболист, великий тренер, король футбола. Здоровья вашей семье и всех благ", – сказал Милевский.

Напомним, ранее футбольный агент Деннис Лахтер заявил, что Артем Милевский на самом деле на два года старше, чем у него записано в паспорте.

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