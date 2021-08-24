Зрозуміти і пробачити! Мілевський зворушливо вибачився перед Блохіним

На честь Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський нагородив колишнього тренера збірної України і Динамо Олега Блохіна премією "Національна легенда України".

З цього приводу Артем Мілевський, який грав під керівництвом Блохіна, виголосив зворушливу промову на адресу наставника. Він згадав чемпіонат світу 2006 року, коли наша команда дійшла до чвертьфіналу.

"Збірна України 2006 року – команда зірка. Шевченко, Ребров, Шовковський, Тимощук, Воронін, Гусін. Але головною зіркою були ви. Ви досягли з командою грандіозного успіху, Олегу Володимировичу.

Від імені всієї команди хочу вибачитися за 0:4 від Іспанії. Тоді нас все ховали, була важка ситуація. Але ви знайшли слова мотивації. Ми потім перемогли і вийшли з групи.

Ну і від себе хочу вибачитися. У нас були великі непорозуміння. Всі люди роблять помилки. Може бути я в якійсь мірі робив їх більше. Але сьогодні хочеться зрозуміти і пробачити. Хочеться забути все погане, згадувати тільки моменти перемог і досягнень.

Ви – великий футболіст, великий тренер, король футболу. Здоров'я вашій сім'ї і всіх благ", – сказав Мілевський.