Артем Мілевський знову забиває за Динамо... актрисі фільмів для дорослих

Знаменитий футболіст Артем Мілевський знову приміряв футболку Динамо! Гравець знявся в невеликому ролику за участю популярного російського блогера і актриси фільмів для дорослих

Артем Мілевський знявся в скандальному ролику

Дія відбувається на столичному стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Мілевський і блогер Олександр Догоняєв змагаються в умінні пробивати пенальті.

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А перешкодити відправити м'яч у сітку має актриса фільмів для дорослих, відома під псевдонімом Bella Morningstar.

З ударом блогера вона впоралася, а ось потягти знамениту "паненку" Милі дівчині не вдалося.

Саме таким способом Мілевський забив своє найвідоміше пенальті в післяматчевій серії на ЧС-2006.

Відсвяткував взяття воріт Артем таким же способом, приклавши палець до губ – закриваючи рот хейтерам. До речі, раніше ми писали, що у Мілевського нова подруга – співачка з дитиною: з'явилося відео, як вони відриваються.

За кілька годин відео подивилося майже 30 тисяч людей, але не всім воно припало до душі. У коментарях набралося чимало критики: