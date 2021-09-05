Артем Мілевський знову забиває за Динамо... актрисі фільмів для дорослих

Дія відбувається на столичному стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Мілевський і блогер Олександр Догоняєв змагаються в умінні пробивати пенальті.
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А перешкодити відправити м'яч у сітку має актриса фільмів для дорослих, відома під псевдонімом Bella Morningstar.
З ударом блогера вона впоралася, а ось потягти знамениту "паненку" Милі дівчині не вдалося.
Саме таким способом Мілевський забив своє найвідоміше пенальті в післяматчевій серії на ЧС-2006.
Відсвяткував взяття воріт Артем таким же способом, приклавши палець до губ – закриваючи рот хейтерам. До речі, раніше ми писали, що у Мілевського нова подруга – співачка з дитиною: з'явилося відео, як вони відриваються.
За кілька годин відео подивилося майже 30 тисяч людей, але не всім воно припало до душі. У коментарях набралося чимало критики:
- Цілковита х**ня. Не ганьбіть стадіон Лобановського. Знімайте свої є***і ролики під школами.
- Який посил цієї нісенітниці???
- Ну навіщо так. Це некультурно. І принижує жінку. Дивуюся, як вона на це погодилася. Я сподіваюся, ви таке більше не зніматимете!!! Так можна і повагу втратити.
- Зніми футболку, не ганьби її.
- Міля, старий, ролик – повна хе**я!)