В клубы не ходи, контракт с Суркисами не подписывай: Милевский перечислил все свои зашквары

Артем Милевский написал письмо себе юному, чтобы дать совет, как правильно построить карьеру и избежать ошибок. Это письмо будет полезным для всех начинающих футболистов

Артем Милевский назвал главные ошибки в своей карьере / Фото: google.com

Сегодня Артем Милевский объявил о завершении карьеры. А затем он написал письмо себе молодому, 15-летнему юноше, который в раннем возрасте покинул Минск и переехал в Киев. В письме Артем описал, вероятно, главные ошибки в карьере.

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"Артем, пишут тебе из 2021 года. Впереди тебя ждет большая, яркая и очень сложная карьера. Ты забьешь в ворота Барселоны и Реала, тебя будут хотеть купить Топ-клубы Европы. На чемпионате мира ты не зассышь и пробьешь пенальти "паненкой".

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В Киеве тебя будут любить и боготворить болельщики. И руководство хорошо платить, но не отпускать. А еще тебя будут любить киевские девушки, но я немного о другом.

Первым твоим тренером в Украине будет Павел Александрович Яковенко. Терпи его тренировки, не сбегай с базы, внимательно слушай. Ведь именно он выведет тебя на уровень, когда на одном из турниров ты сыграешь круче, чем лучший футболист в истории футбола (Криштиану Роналду. – Прим.).

Кстати, когда сделаешь это фото, обменяйся с Криштиану номерами телефонов. Этот контакт тебе еще понадобится в будущем. Рядом с тобой в Киеве будет настоящий кент – Саня Алиев. Родом он из Хабаровска, но стал украинцем. Постарайся донести ему, чтобы он подольше поиграл в футбол, именно как профи.

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Когда старшие ребята будут тянуть тебя в клуб – отказывайся. Едь домой, высыпайся и думай только о футболе, как бы сложно не было отказать в такой ситуации. Ночная жизнь к тебе придет после завершения карьеры.

Многие люди захотят выпить с тобой, использовать в своих корыстных целях. Не ведись ни в коем случае, не разбрасывайся деньгами. Не нужно платить за все свое окружение – это мало кто оценит. Когда будешь покупать автомобиль, обязательно выучи правила дорожного движения. Сто раз подумай перед тем, как их нарушать.

Постарайся не ссориться с прессой. Они создают твой имидж и с этим придется жить всю жизнь. Слушай братьев Суркисов, уважай, но не подписывай новый контракт до 6 сентября, ведь это закроет тебе двери в большую Европу.

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Когда Динамо возглавит Олег Блохин, даже не вздумай прийти на его презентацию в халате. И вообще к нему с максимальным уважением. Чтобы он не говорил на эмоциях, умей прощать и извиняться.

Если случится так, что ты приедешь играть в Беларусь – не бойся, ведь там тебя ждет большой успех. Мой юный Артем, если ты прислушаешься к моим советам, то я уверен – с твоим талантом ты дойдешь если не до уровня Реала и Барселоны, то Милана, Интера, Севильи.

В конце Милевский добавил, что это письмо не придет к нему молодому по понятным причинам, но оно нужно молодому поколению, которое растет, чтобы оно не повторяло его ошибки.