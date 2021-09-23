"Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне": які ще цитати Мілевського ви пам'ятаєте. Тест

Знаменитий форвард київського Динамо і збірної України не тільки майстерно забивав голи, але і ніколи за словом в кишеню не ліз
Мілевський був у центрі уваги завжди
20 років. Саме стільки тривала ігрова кар'єра Артема Мілевського. Сьогодні легендарний
. футболіст повісив бутси на цвях
За два десятиліття є що згадати – більше 500 матчів, більше сотні голів. Десять клубів з семи країн. Чемпіонство з Динамо Київ і Динамо Брест. Срібло молодіжного чемпіонату Європи і чвертьфінал дорослого мундіалю.
А ще нічні клуби, любовні інтрижки, розбиті спорткари і халат на презентації Блохіна. Артем завжди був яскравим і харизматичним. І ніколи за словом в кишеню не ліз. Його фраза, кинута гравцеві БАТЕ, стала крилатою: "Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне".
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А інші цитати Мілевського ви пам'ятаєте? Давайте перевіримо! Проходьте наш тест!
Продовж фразу Мілевського
Яскраві фрази Артема Володимировича.
Старт!
1/10
На безлюдний острів я прихопив би мобільний, красиву жінку і ...
біле вино
54
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книжку
4
%
м'яч
42
%
Далі
2/10
Алієв на клубну базу приїжджав з ...
мамою
4
%
двома дівчатами
40
%
охороною з маячками
56
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3/10
Чому Шевченко не викликає в збірну? Він боїться, що на тренуванні я крикну йому ...
Слава Україні!
0
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Андрюха!
80
%
Дай грошей!
20
%
Далі
4/10
Марадона приїхав в Брест на броньованому джипі і весь час махав уболівальникам рукою, ніби ...
Лукашенко
14
%
Трамп
5
%
Брежнєв
81
%
Далі
5/10
Тренування Блохіна? Сяде на тренерську лаву, закине одну ногу на іншу ...
і розповідає анекдоти
24
%
розгорне газету і читає
12
%
сигаретку закурить – і попиває каву
64
%
Далі
6/10
Коли я в Туреччині "Феррарі" розбив, приїхав додому і ...
поліз в Instagram
2
%
відкрив пляшку віскі
92
%
увімкнув телевізор
6
%
Далі
7/10
Я правильно вихований, я – людина, якій не властиві ...
заздрість і жадібність
32
%
понти і пафос
41
%
злість і поста
27
%
Далі
8/10
До тридцяти років мені вдалося правильно розібратися з пріоритетами, може в сорок років взагалі ...
перетворюся у мерзенного буркуна
32
%
кину пити
34
%
піду в політику
34
%
Далі
9/10
Моїм кумиром є ... Завжди хотів виступати з ним за один клуб
Франческо Тотті
66
%
Андрій Шевченко
12
%
Кріштіану Роналду
22
%
Далі
10/10
Чому останнім часом не чути про скандали з моєю участю? Думаю ...
мене всі забули
14
%
всі переключилися на Селезньова
43
%
більше не попадаюсь
42
%
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