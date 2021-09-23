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"Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне": які ще цитати Мілевського ви пам'ятаєте. Тест

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 вересня, 17:13
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Знаменитий форвард київського Динамо і збірної України не тільки майстерно забивав голи, але і ніколи за словом в кишеню не ліз
Мілевський був у центрі уваги завжди
Мілевський був у центрі уваги завжди

20 років. Саме стільки тривала ігрова кар'єра Артема Мілевського. Сьогодні легендарний футболіст повісив бутси на цвях.

За два десятиліття є що згадати – більше 500 матчів, більше сотні голів. Десять клубів з семи країн. Чемпіонство з Динамо Київ і Динамо Брест. Срібло молодіжного чемпіонату Європи і чвертьфінал дорослого мундіалю.

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А ще нічні клуби, любовні інтрижки, розбиті спорткари і халат на презентації Блохіна. Артем завжди був яскравим і харизматичним. І ніколи за словом в кишеню не ліз. Його фраза, кинута гравцеві БАТЕ, стала крилатою: "Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне".

Читайте також: У клуби не ходи, контракт з Суркісами не підписуй: Мілевський перерахував всі свої зашквари

Увага! Нецензурна лексика!

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А інші цитати Мілевського ви пам'ятаєте? Давайте перевіримо! Проходьте наш тест!

Продовж фразу Мілевського

Яскраві фрази Артема Володимировича.
Старт!
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Лукашенко
14 %
Трамп
5 %
Брежнєв
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5/10

Тренування Блохіна? Сяде на тренерську лаву, закине одну ногу на іншу ...

і розповідає анекдоти
24 %
розгорне газету і читає
12 %
сигаретку закурить – і попиває каву
64 %
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6/10

Коли я в Туреччині "Феррарі" розбив, приїхав додому і ...

поліз в Instagram
2 %
відкрив пляшку віскі
92 %
увімкнув телевізор
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Я правильно вихований, я – людина, якій не властиві ...

заздрість і жадібність
32 %
понти і пафос
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злість і поста
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До тридцяти років мені вдалося правильно розібратися з пріоритетами, може в сорок років взагалі ...

перетворюся у мерзенного буркуна
32 %
кину пити
34 %
піду в політику
34 %
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9/10

Моїм кумиром є ... Завжди хотів виступати з ним за один клуб

Франческо Тотті
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Андрій Шевченко
12 %
Кріштіану Роналду
22 %
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Чому останнім часом не чути про скандали з моєю участю? Думаю ...

мене всі забули
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