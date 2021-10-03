Матч Динамо – Шахтар неприємно здивував "зеленого" Мілевського

За матчем Динамо – Шахтар, що завершився внічию 0:0, колишній форвард киян Артем Мілевський спостерігав з трибун НСК "Олімпійський". Його здивувала тиша
Мілевський на матчі Динамо - Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", Instagram
36-річний Артем Мілевський, який півтора тижні тому заявив про завершення кар'єри футболіста, на недільний матч Динамо – Шахтар прийшов як уболівальник – у яскравій зеленій шапці.
Гра ж яскравою не видалася. Динамо і Шахтар розійшлися миром 0:0. Це засмутило Мілю.
"Що здивувало, було дуже тихо на трибунах. Незвично тихо. Було мало фолів, мало створених моментів. Я так розумію, напевно, після 0:3 у Суперкубку Динамо захотіло щось поміняти, кияни боялися йти вперед. Ті й ті боялися. Надто важливим був результат", – сказав Артем Мілевський в ефірі Великого футболу.
"Просто в Києві завжди такі божевільні матчі були. Коли зараз дивишся, трохи не вистачає цього напруження", – додав Артем.
На репліку ведучого програми Олександра Денисова – "Мілевського і Срни не вистачає?" – Артем лаконічно відповів: "Так".
Мілевський на НСК "Олімпійський"
Після цієї нічиєї Динамо продовжує випереджати Шахтар на три очки. Попереду в чемпіонаті України – 20 турів.
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