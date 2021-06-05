Мілевський може стати новим Холостяком

Відомий футболіст поки не знає, чи буде продовжувати ігрову кар'єру, зате має шанс засвітитися на ТБ. Українцю з білоруським корінням запропонували стати головним героєм шоу Холостяк

Артем Мілевський може прийняти участь в шоу Холостяк / Фото: Instagram

Відомий футболіст-гуляка Артем Мілевський в ефірі власного Youtube-каналу Міля зізнався, що може взяти участь в популярному шоу "Холостяк". Днями ми писали, що Віра Брежнєва в Мінську тусила з Мілевським, фанати вимагали інтимних подробиць.

"Поки 50 на 50. Поки розмови ходять, чутки йдуть, але поки 50 на 50", – розповів Миля.

Також він торкнувся теми свого майбутнього в футболі. Мілевський розуміє, що вік вже піджимає, але готовий розглянути пропозиції. Як ми писали раніше, футболістом цікавляться клуби чотирьох країн.