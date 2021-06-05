Мілевський може стати новим Холостяком

Відомий футболіст-гуляка Артем Мілевський в ефірі власного Youtube-каналу Міля зізнався, що може взяти участь в популярному шоу "Холостяк". Днями ми писали, що Віра Брежнєва в Мінську тусила з Мілевським, фанати вимагали інтимних подробиць.
"Поки 50 на 50. Поки розмови ходять, чутки йдуть, але поки 50 на 50", – розповів Миля.
Також він торкнувся теми свого майбутнього в футболі. Мілевський розуміє, що вік вже піджимає, але готовий розглянути пропозиції. Як ми писали раніше, футболістом цікавляться клуби чотирьох країн.
"Мені вже 36, куди мені ще бігати. Роналду 36? Він машина, а я чіпси привіз. Чи залишуся я в Минаї? У мене багато чого там не вийшло. Всі ми хотіли залишитися, але це така болюча тема. На цей момент я у відпустці ", – додав Артем.