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Мілевський може стати новим Холостяком

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 червня, 14:12
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Відомий футболіст поки не знає, чи буде продовжувати ігрову кар'єру, зате має шанс засвітитися на ТБ. Українцю з білоруським корінням запропонували стати головним героєм шоу Холостяк
Артем Мілевський може прийняти участь в шоу Холостяк
Артем Мілевський може прийняти участь в шоу Холостяк / Фото: Instagram

Відомий футболіст-гуляка Артем Мілевський в ефірі власного Youtube-каналу Міля зізнався, що може взяти участь в популярному шоу "Холостяк". Днями ми писали, що Віра Брежнєва в Мінську тусила з Мілевським, фанати вимагали інтимних подробиць.

"Поки 50 на 50. Поки розмови ходять, чутки йдуть, але поки 50 на 50", – розповів Миля.

Також він торкнувся теми свого майбутнього в футболі. Мілевський розуміє, що вік вже піджимає, але готовий розглянути пропозиції. Як ми писали раніше, футболістом цікавляться клуби чотирьох країн.

"Мені вже 36, куди мені ще бігати. Роналду 36? Він машина, а я чіпси привіз. Чи залишуся я в Минаї? У мене багато чого там не вийшло. Всі ми хотіли залишитися, але це така болюча тема. На цей момент я у відпустці ", – додав Артем.

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