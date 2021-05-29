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А Меладзе знає? Віра Брежнєва в Мінську тусить з Мілевським, фанати вимагають інтимних подробиць

Олександр Трикіша, Андрій Трофімов
29 травня, 06:48
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Відомий футболіст похвалився своєю зустріччю з популярною співачкою в Мінську і породив нову хвилю чуток. Вболівальники хочуть знати, чи були у нього зв'язки з виконавицею
Артем Мілевський проводить відпустку в Мінську
Артем Мілевський проводить відпустку в Мінську / Фото: Instagram

Колишній футболіст Миная і збірної України Артем Мілевський відмінно проводить відпустку в Мінську. Футболіст похвалився у своєму Instagram знімком з відомою співачкою Вірою Брежнєвою.

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"Люди, любіть один одного. Мінськ, я і Верон. Пісні, на яких я виріс, будучи в Києві", – написав під фото футболіст.

У коментарях підписники футболіста запитують, як він збирається повертатися в Україну, з огляду на заборону на авіаперевезення.

А інших цікавить питання, чи було у нього щось з Брежнєвою, натякаючи на давню історію з Тіною Канделакі. Нагадаємо, якийсь час назад Мілевський зізнався, що у нього був секс з Тіною Канделакі, а затягнути в ліжко Дашу Астаф'єву йому завадив кращий друг Олександр Алієв.

Пізніше російська телеведуча Канделакі не стала приховувати інтим з футболістом і з сарказмом відреагувала на слова Милі: "Ну на здоров'я".

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