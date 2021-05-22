Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Міля – ще в соку! Футболістом цікавляться клуби чотирьох країн

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 травня, 18:45
Копіювати лінк
36-річний колишній форвард збірної України і київського Динамо може продовжити кар'єру в Україні, Білорусі, Азербайджані або на Кіпрі
/ Фото: Instagram

Сьогодні з'явилися новини про можливе працевлаштування одіозного нападника Артема Мілевського. Уродженець Білорусі поки ще не визначився зі своїм майбутнім. Причому він може як залишитися у футболі, так і знайти собі інше заняття.

Днями на Мілевського з'явилися три претенденти в Україні.

Про нинішній стан справ Артема сайту Meta-ratings розповів його менеджер Олександр Панков:

"Із Минаєм остаточно питання ще не вирішене. Контракт поки не розірваний, клуб ще не виконав усі зобов'язання. Після розрахунку ми підпишемо папери про розставання. Після відпустки, в червні, ми зустрінемося з Артемом і обговорюємо майбутнє.

Вже були дзвінки від українських клубів, з Білорусі та Азербайджану. Також є до нього інтерес з боку кіпрського клубу, який вийшов до елітного дивізіону. Тут ще важливо зрозуміти, продовжить він кар'єру або займеться іншим напрямком. Є проєкти, якими ми займаємося, до яких запрошують Артема. Ми зустрінемося і обговоримо все це".

Нещодавно Мілевський погуляв на весіллі в Ужгороді.

Нагадаємо, що раніше Міля виступав також в Туреччині, Румунії, Росії та Білорусі, де 2019 року став чемпіоном з брестським Динамо.

Дивіться, як Артем знайомив агента зі своїм життям в Минаї:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти