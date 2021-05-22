Міля – ще в соку! Футболістом цікавляться клуби чотирьох країн

36-річний колишній форвард збірної України і київського Динамо може продовжити кар'єру в Україні, Білорусі, Азербайджані або на Кіпрі

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Сьогодні з'явилися новини про можливе працевлаштування одіозного нападника Артема Мілевського. Уродженець Білорусі поки ще не визначився зі своїм майбутнім. Причому він може як залишитися у футболі, так і знайти собі інше заняття.

Днями на Мілевського з'явилися три претенденти в Україні.

Про нинішній стан справ Артема сайту Meta-ratings розповів його менеджер Олександр Панков:

"Із Минаєм остаточно питання ще не вирішене. Контракт поки не розірваний, клуб ще не виконав усі зобов'язання. Після розрахунку ми підпишемо папери про розставання. Після відпустки, в червні, ми зустрінемося з Артемом і обговорюємо майбутнє. Вже були дзвінки від українських клубів, з Білорусі та Азербайджану. Також є до нього інтерес з боку кіпрського клубу, який вийшов до елітного дивізіону. Тут ще важливо зрозуміти, продовжить він кар'єру або займеться іншим напрямком. Є проєкти, якими ми займаємося, до яких запрошують Артема. Ми зустрінемося і обговоримо все це".

Нещодавно Мілевський погуляв на весіллі в Ужгороді.

Нагадаємо, що раніше Міля виступав також в Туреччині, Румунії, Росії та Білорусі, де 2019 року став чемпіоном з брестським Динамо.

Дивіться, як Артем знайомив агента зі своїм життям в Минаї: