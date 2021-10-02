"Посилали один одного на х **": легенда Динамо повідав про конфлікт з Ігорем Суркісом

36-річний екс-футболіст Артем Мілевський зі скандалом покинув київське Динамо в 2013 році. Про подробиці конфлікту з президентом клубу Ігорем Суркісом Артем нещодавно повідомив на YouTube-каналі "Ходять чутки".

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"Ми дуже погано з ним розходилися, коли я йшов з Динамо. Я хотів грати в Італії, він це знав. Були можливості так зробити, щоб мене відпустити, але він не захотів.

Ми лаялися, посилали один одного на три літери . Велику частину часу не спілкувалися. Ніхто ні з ким не хотів дружити, не розмовляв. Розумію, що своїми обмеженнями він намагався все робити нам в благо, для команди. Він мав рацію. Я зараз можу зайти до нього, нормально поговорити. Все в минулому.