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Мілевський побоявся йти проти Лукашенка: У мене живуть батьки в Білорусі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
1 жовтня, 19:48
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Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський зізнався, що більше себе відчуває білорусом, звідки він родом. А ще Міля не захотів коментувати політичну ситуацію в країні
Артем Мілевський вважає себе білорусом
Артем Мілевський вважає себе білорусом / Фото: Instagram

Мілевський народився в Мінську, але в 15-річному віці перебрався в Україну, а потім прийняв українське громадянство. До речі, раніше Мілевський розповів, як за ним стежив Суркіс.

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"Я – білорус. Швидше за все, більше відчуваю себе білорусом. Я народився в Мінську, але мені і там... Київ і Мінськ – два рідних міста. Не можу сказати, що ближче до серця", – сказав Міля, на рахунку якого 50 матчів у складі української збірної.

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/ Фото: Instagram

А ось від питання про політичну ситуацію в Білорусі Мілевський відмовився. Колишній футболіст не захотів висловлювати свою думку, щоб не підставити своїх родичів. Та й сам Міля частенько відпочиває на батьківщині.

"Політична ситуація в Білорусі? Я свідомо не коментую це. Я нікому не даю коментарів по цій темі. У мене живуть батьки в Білорусі – цим все сказано", – сказав Артем в програмі Ходят слухи.

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На початку вересня ще одна спортсменка втекла від Лукашенка – на батьківщині її оголосили зрадницею. Білоруська наїзниця Ольга Сафронова слідом за Христиною Тімановською отримала гуманітарну візу в Польщі.

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