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Милевский побоялся идти против Лукашенко: У меня живут родители в Беларуси

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
1 октября, 19:48
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Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский признался, что больше себя чувствует белорусом, откуда он родом. А еще Миля не захотел комментировать политическую ситуацию в стране
Артем Милевский считает себя белорусом
Артем Милевский считает себя белорусом / Фото: Instagram

Милевский родился в Минске, но в 15-летнем возрасте перебрался в Украину, а затем принял украинское гражданство. Кстати, ранее Милевский рассказал, как за ним следил Суркис.

Читайте также: В клубы не ходи, контракт с Суркисами не подписывай: Милевский перечислил все свои зашквары

"Я – белорус. Скорее всего, больше ощущаю себя белорусом. Я родился в Минске, но мне и там... Киев и Минск – два родных города. Не могу сказать, что ближе к сердцу", – сказал Миля, на счету которого 50 матчей в составе украинской сборной.

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Артем Милевский на Евро-2020
Артем Милевский на Евро-2020 / Фото: Instagram

А вот от вопроса о политической ситуации в Беларуси Милевский отказался. Бывший футболист не захотел высказывать свое мнение, чтобы не подставить своих родственников. Да и сам Миля частенько отдыхает на родине.

"Политическая ситуация в Беларуси? Я осознанно не комментирую это. Я никому не даю комментариев по этой теме. У меня живут родители в Беларуси – этим все сказано", – сказал Артем в программе Ходят слухи.

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В начале сентября еще одна спортсменка сбежала от Лукашенко – на родине ее объявили предательницей. Белорусская наездница Ольга Сафронова вслед за Кристиной Тимановской получила гуманитарную визу в Польше.

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