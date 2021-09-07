Здичавів без футболу: Мілевський в шапці-вушанці схопився за сокиру

Одіозний нападник Артем Мілевський поділився веселим знімком з відпочинку в Білорусі. Футболіст смажить шашлик і рубає дрова в шапці-вушанці

Артем Мілевський жарить шашлик в шапці-ушанці / Фото: Instagram

Після скандального відео з актрисою фільмів для дорослих Мілевський поїхав у білоруську глибинку посмажити м'ясо на мангалі.

"Білоруські простори", – підписав фото ексфутболіст збірної України.

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Підписники Мілі не упустили можливість пожартувати над новим образом нападника:

Дроворуб

Походу Тьома скоро перейде на контент рибалка і заміський відпочинок... а чьо, прикольно було б

Обстановка по кайфу

Ти з футболом зав'язав?

У своїй стихії;)

Здичавів без футболу

Шашлик на соснових дровах – це не серйозно

До речі, барбекю стало частим способом проведення часу футболіста, особливо після його повернення в Білорусь, де він виступав за Динамо Брест і ставав чемпіоном країни.

Зараз Мілевський безробітний. Останнім його клубом був Минай із Закарпаття. Ходили чутки, що Міля незабаром оголосить про завершення кар'єри і може стати новим "Холостяком".