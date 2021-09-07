Здичавів без футболу: Мілевський в шапці-вушанці схопився за сокиру

Після скандального відео з актрисою фільмів для дорослих Мілевський поїхав у білоруську глибинку посмажити м'ясо на мангалі.
"Білоруські простори", – підписав фото ексфутболіст збірної України.
Підписники Мілі не упустили можливість пожартувати над новим образом нападника:
- Дроворуб
- Походу Тьома скоро перейде на контент рибалка і заміський відпочинок... а чьо, прикольно було б
- Обстановка по кайфу
- Ти з футболом зав'язав?
- У своїй стихії;)
- Здичавів без футболу
- Шашлик на соснових дровах – це не серйозно
До речі, барбекю стало частим способом проведення часу футболіста, особливо після його повернення в Білорусь, де він виступав за Динамо Брест і ставав чемпіоном країни.
Зараз Мілевський безробітний. Останнім його клубом був Минай із Закарпаття. Ходили чутки, що Міля незабаром оголосить про завершення кар'єри і може стати новим "Холостяком".