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Немає проблем! Тайсон в селі забив перший гол за нову команду

3 квітня, 16:25

Олег Люлька Олег Люлька

Скандальний бразилець приніс перемогу дублю "гірників" над полтавцями в Щасливому

Півзахисник Шахтаря Тайсон забив м'яч у дебютному матчі за молодіжну команду "гірників" U-21, куди його перевели 20 березня.

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Нагадаємо, Тайсона відправили до дубля за те, що він відмовився розминатися і виходити на заміну в поєдинку Ліги Європи з Ромою.

У сьогоднішній грі молодіжного чемпіонату України Шахтар U-21 – Ворскла U-21 Тайсон забив переможний для своєї команди м'яч, зробивши рахунок 2:1. Це сталося на 58-й хвилині, коли 33-річний бразилець у дотик пробив з лінії штрафного майданчика.

Відео гола Тайсона

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Ця гра відбувалася в селі Щасливе Бориспільського району під Києвом на стадіоні "Княжа Арена".

Після матчу Тайсон зробив запис в Instagram: "No problem! Net problem!"

Тайсон в дублі Шахтаря

Тайсон в дублі Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Раніше були опубліковані пікантні подробиці переведення бразильця до дубля Шахтаря. За словами Даріо Срни, Тайсон закрився в туалеті, відмовляючись виходити і говорити з Луїшем Каштру.

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